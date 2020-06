Dramaskole til Vallensbæk

VALLENSBÆK. Den Kreative Dramaskole vil nu også tilbyde et hold i Vallensbæk, hvor de vil satse på unge fra 13 år og opefter

Af Jesper Ernst Henriksen

I dag er der et teatertilbud i Vallensbæk til børn i Zebragruppen og til voksne i Vallensbæk Amatørteater. Men der mangler noget til de unge, mener Ronnie Jeppesen, der i forvejen driver Den Kreative Dramaskole i tre andre byen, herunder Glostrup.

– Jeg har tanker om at åbne dramaskole i Vallensbæk. Det skal ikke være en konkurrent til Zebragruppen, så det skal være noget ungdomsteater, med et enkelt dramahold til at starte med. Hvis alt går vel, så starter vi i september i år, siger han.

Han definerer unge som over 13 år. De vil have meget gavn af at gå til drama, også i livet udenfor dramaskolen.

– Med unge er undervisningen meget fokuseret på, hvordan man skal fremlægge i skolen. Hvordan tør man stå foran andre mennesker, når man er 13-14 år gammel og hormonerne kører rundt i kroppen. Det er også noget med at blive tryg i egen krop. Det er selvfølgelig dramafaget, men også nogle egenskaber, som folkeskolen ikke kan give dem. Jeg mener faktisk, man bliver et bedre menneske af at gå til et kulturtilbud – om det så er musik, drama, billedkunst eller noget andet, siger han.