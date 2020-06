En debat om refleksion fra solceller

Solcellerne som John Middelhede har installeret, kan givet et kortvarigt men skarpt genskin. Her står solen lige udenfor billedet, hvilket selvfølgelig også blænder, hvis man kigger i den retning. Foto: Brøndby Kommunes sagsfremstilling

BRØNDBY. Efter John Middelhede fik installeret solcelletag på sit hus på Ringerlodden, fik flere naboer samme idé. Men de må ikke få samme type tag, da der er for stor risiko for at blive blændet, mener politikerne, der ønsker solceller med en ru overflade. Det er dog den type, der blænder mest, mener installatøren

Af Jesper Ernst Henriksen

Dette bliver om lidt en noget teknisk artikel. Men vi starter med noget meget jordnært. John Middelhede og hans kone, der gerne ville flytte hjem til Brøndby efter at have været rundt omkring i landet og i verden. De købte i 2011 et hus på Ringerlodden, som de i 2016 satte i stand.

– Min kone og jeg bor i et almindeligt rækkehus fra 1956. Huset blev i 2016 gennemrenoveret. Gulvvarme, nyt køkken, nye vinduer og så videre. Vi er meget glade for at bo i huset. Som klimatosser valgte vi naturligvis, at vi også selv skulle have et solcelletag, fortæller John Middelhede.

Så i maj 2018 søgte de om at få lov at udskifte taget med et solcelletag. Den mest udbredte løsning i dag er at ligge solceller ovenpå et eksisterende tag, men John Middelhedes løsning er nogle solceller, som er selve taget. Det er i øvrigt en løsning, som John Middelhede selv sælger til andre.

Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til sagen, hvor de giver tilladelse til et solcelletag.

– Vi vurderer, at et solcelletag passer ind i området og at det stemmer godt overens med kommunens klimapolitik. Vi skrev dog som betingelse, at solcellerne skal have en overflade, der er så lidt reflekterende som muligt, så blændingsrisikoen mindskes, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Kort eller lang tid

Det er så her, det bliver lidt teknisk. For hvad betyder det egentlig, når man siger, at blændingsrisikoen skal mindskes mest muligt?

For at svare på det, har Brøndby Kommune efterfølgende fået udarbejdet en rapport fra Teknologisk Institut. De skriver, at der ikke findes standardiserede målemetoder til at måle genskinnet fra en solcelle – blandt andet fordi solceller jo er lavet til at absorbere solen og ikke reflekterer den.

De inddeler alligevel solcelleanlæg i tre kategorier. Der findes nogle med en blank overflade (kategori 1), en lidt ru overflade (kategori 2) og en meget ru overflade (kategori 3). Teknologisk Institutut har beregnet hvilken effekt de tre vil have på tagene på lodderne. Dem med en glat overflade giver kortvarige større gener, de lidt ru giver mellemlange moderate gener og de meget ru giver længerevarende men små gener.

Et blankt tag

Med sin viden om solceller satte John Middelhede et solcelletag op med en blank overflade, da han mener, at det er den overflade, der giver mindst refleksion.

– De overfladebehandlede paneler har højere risiko for refleksion end de glatte paneler har. Intensiteten er næsten den samme. Det er i virkeligheden en tidsfaktor, vi taler om. Der er længere tids refleksion på de overfladebehandlede paneler end de glatte, siger han.

Vagn Kjær-Hansen og udvalget havde forstillet sig, at han havde valgt de lidt ru eller meget ru solceller.

– Vi ønsker ikke at andre beboere oplever, at man ikke kan være i sin have på grund af genskin. Når man kigger på nogle af de billeder, der er vedlagt sagen, så kan man se på de blanke solceller, at der kommer et meget koncentreret lys tilbage, det vil sige solen kan være meget generende. Med de andre kommer der et mere diffust lys. Det er ikke lige så kraftigt, siger han.

Det tag, John Middelhede allerede har installeret, får han dog lov at beholde.

Flere ønsker

Efter John Middelhede havde fået installeret sit tag, ville to af hans naboer gerne have et lignende tag. Derfor behandlede Teknik- og Miljøudvalget en sag, hvor de ville give forvaltningen mulighed for at give tilladelse til lignende solcelletage uden politisk behandling. Det var i den forbindelse, at rapporten fra Teknologisk Institut blev udarbejdet. Denne gang var udvalget dog helt klare i deres tilladelse:

’Solcellerne skal have overfladebehandlet glas med enten antirefleks teknikker så som coating, ætsning eller teksturering (kategori 2) og der kan endvidere anvendes plastfilm eller satineret glas til det yderste dæklag (kategori 3)’, besluttede de.

Inden sagen havde den været i høring ved alle naboer, hvor der kun var kommet positive tilkendegivelser om et tag lignende det John Middelhede har, der er i kategori 1. Det fik dog ikke udvalget til at ændre holdning.

– Det kan jo være, der flytter nogle andre ind på et tidspunkt, som synes det er et problem, siger Vagn Kjær-Hansen.

Det har indtil videre betydet, at de to naboer har droppet planerne.

– De vil ikke have de overfladebehandlede paneler, som kommunen vil have. Jeg tror ikke de synes, de er pæne, de vil gerne have det samme som mig. Så jeg forventer ikke, der kommer flere solcelletage op, siger John Middelhede.