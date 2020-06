Frihed kommer af stærkt fællesskab

Konservative i Vallensbæk plejer at fejre grundlovsdag på Korsagergård. Det kunne de ikke i år. Foto: Konservative i Vallensbæk (arkiv)

VALLENSBÆK. Konservative i Vallensbæk plejer at fejre grundlovsdag på Korsagergård. Det var selvfølgelig aflyst på grund af corona. I stedet har Folkebladet givet plads til en tale, der ellers ville være holdt. Konservative har valgt borgmester Henrik Rasmussen (K) som taler

Af Tale af Henrik Rasmussen

I dag er det grundlovsdag, og det er en dag, der betyder noget specielt for mig. Grundloven er på mange punkter det stabile fundamentet under Danmark. Var det ikke for grundloven, så havde vores samfund og vores hverdag højst sandsynligt set helt anderledes ud.

I dag fejrer vi, at vi har demokrati. Vores frihed udspringer af et stærkt fællesskab, hvor vi har ret til at være netop det menneske, vi ønsker at være. Dog samtidig med ansvaret for at hjælpe dem, der ikke selv kan.

Specielt i en tid som denne, hvor corona har begrænset vores frihed, er det afgørende, at vi er bevidste om, hvilke værdier, der betyder noget for os.

I Vandrehallen på Christiansborg står skrevet: Retsind – Lovsind – Frisind – Storsind. Det er de bærende elementer i vores demokrati. Retsind og Lovsind indikerer de mere formelle rammer i grundloven, hvor Frisind og Storsind handler om, hvordan vi lever sammen – og at vi interesserer os for hinanden som mennesker.

På flere punkter har krisen bundet os tættere sammen og vi har lært nye sider af hinanden at kende. Når vi for eksempel fredag efter fredag – generationer på tværs – sidder sammen og alligevel hver for sig – og synger med på DR’s fællessang. Vi er blevet udfordret og blevet klogere på familie- og arbejdsmønstre, og hvordan hverdagen også kan se ud. Under samme tag indrettede familier hjemmekontor og klasselokale, og mens forældrene hjalp til med brøkregningen, stod børnene på spring, når teknikken drillede og far og mor ikke kunne få mikrofonen til at virke. Vi har fået en lektie i livet, vi alle vil huske.

Vi får frihed

Selvom Danmark har været lukket ned, så har folketinget stadig været på arbejde, og det har resulteret i en udligningsreform, der har ramt Vallensbæk hårdt. Derfor skal vi ud og finde 29 millioner kroner om året – udover de mange millioner, vi allerede betaler til udligningen. Det er mange penge, og det kan komme til at begrænse vores frihed, hvis vi ikke tænker os om. Der er tre muligheder; vi kan sænke servicen, vi kan hæve skatten, eller vi kan udvikle os – ved blandt andet at tiltrække nye borgere. Således kan vi bevare den høje service, som vi er kendt for.

Hånd i hånd med udligningsreformen fik vi i Vallensbæk også vores frihedsbrev. Det betyder, at Vallensbæk kan blive løst fra det forpligtende samarbejde med Ishøj, som vi har været underlagt siden 2007. Det giver os mulighed for igen at blive herre i eget hus, og det skal vi udnytte. Således kan vi fremover selv bestemme, hvem vi samarbejder med, og vi kan skabe relationer, hvor det giver mening. Nærheden til hinanden og fokus på den enkelte er en grundlæggende del af vores særlige DNA i Vallensbæk.

Der er ingen tvivl om, at vi de kommende år står overfor en svær opgave. Vi har før løst store udfordringer – så lad os gøre det igen – med Retsind – Lovsind – Frisind og Storsind.