Glostrup Bio genåbner 4. juni med ny foyer

Der kommer nu lys ind i biografens foyer fra to sider. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Bio blev lukket af corona-krisen i månedsvis, men genåbner 4. juni med en totalt ombygget foyer

Af Jesper Ernst Henriksen

Da regeringen 11. marts lukkede Danmark ned, var det naturligvis slut med at se film eller høre koncerter i Glostrup Bio, indtil myndighederne gav kulturinstitutionerne lov at til åbne igen. De udskudte film vil for de flestes vedkommende blive vist hen over sommeren og efteråret. Det betyder naturligvis manglende billetindtægter i lukkeperioden. Biografen håber imidlertid at få hjælp til de faste driftsomkostninger via de statslige støtteordninger. Glostrup Kulturhus måtte aflyse sæsonens sidste tre koncerter, hvortil der allerede var solgt mange billetter. Det er aftalt med musikerne, at koncerterne udskydes til den kommende sæson.

Når biografen åbner igen 4. juni, vil der være nogle retningslinjer, der skal overholdes. Biografens billetsystem vil være i stand til at fordele pladserne med passende afstand, og der vil være foranstaltninger, som vi kender det fra andre virksomheder, så alle kan føle sig trygge.

Lukningen af biografen kom på en måde på et heldigt tidspunkt. Biografens foyer var nemlig i fuld gang med at blive totalt ombygget. Det var planlagt, at biografen skulle holde åbent i den flere måneder lange byggeperiode ved, at der blev sat støvvægge op ind til de steder, hvor håndværkerne aktuelt var i gang. Nu kom der så en, for dette projekt belejlig lukkeperiode, hvor arbejdet kunne gennemføres uden, at der skulle tages hensyn til et publikum.

En helt ny foyer

Når biografens gæster kommer tilbage, vil de opleve en nærmest totalt forandret foyer. Selv om ydermurene står endnu, er foyeren blevet meget større. Foyeren er vokset fra 60 til 87 kvadratmeter. De gamle toiletter og et lille køkken er revet ned, så foyeren nu er et stort, regulært rum med plads til mindst 50 siddende gæster. Salgsområdet er flyttet ind i det område, hvor de tidligere toiletter lå, og der vil delvist blive tale om selvbetjening af drikkevarer, kaffe og slik. Køen ved skranken vil dermed blive mindre, hvilket naturligvis er en fordel for såvel gæsterne som de frivillige, der betjener dem.

Noget andet, der ikke kan undgå at blive bemærket – især hvis man kommer om dagen eller en lys sommeraften – er, hvor lys foyeren nu er blevet. Nu lader de flotte vinduer mod øst, der hidtil har været blændet, lyset slippe ind, ligesom der er vinduer i salgsområdet mod syd. Lyset kommer altså ind fra tre sider, og tilsvarende kommer biografens kunstige lys ud, så man fra gaden kan følge med i, hvad der sker i byens livlige biograf og koncerthus.

I et hjørne af foyeren, der hvor det tidligere køkken lå, er der bygget en lille scene, hvor der i samarbejde med Glostrup Kulturhus vil blive arrangeret mindre koncerter og lignende.

Ombygningen har haft sine udfordringer, hvoraf de fleste var kendt på forhånd. Muren ind til de gamle toiletter var bærende, så da man ønskede en meget bred åbning, måtte der lægges en meget kraftig stålbjælke op. Den vejer et halvt ton og står på indmurede stålsøjler. Ligeledes måtte der etableres endnu en søjle der, hvor køkkenet var tidligere. Undervejs besluttedes det, at hele loftet skulle udskiftes. Det sker med lyddæmpende plader.

Sofarækken har betalt

Glostrup Bio, der drives af foreningen Sofarækken, skal ikke generere overskud til nogen ejere. Indtægterne er afhængige af, hvad der udbydes af film. Foreningen har imidlertid en stabil økonomi, hvilket ikke mindst skyldes, at biografen drives af frivillige, og at biografen nyder stor velvilje hos Glostrup Kommune, der støtter biografen med en årlig bevilling og med hjælp til nogle af biografens projekter, f.eks. flytningen af toiletter i 2018.

Projektet i foyeren har et budget på cirka 900.000 kroner som omfatter såvel ombygningen som nyt inventar. Det er penge, som Sofarækken selv har sparet op. Der vil nu blive sat en ny opsparing i gang, blandt andet til udskiftning af stolene i salen. Dette vil koste op mod en halv million, så det er Sofarækkens håb at finde sponsorer – virksomheder såvel som private – der vil støtte med større eller mindre beløb.

Glostrup Bio viser, ud over den almindelige biografdrift, operaer fra Metropolitan Opera i New York, og arrangerer særlige events omkring for eksempel premierer. Desuden er huset hjemsted for foreningerne Glostrup Filmklub for Børn og Unge, BogartBio og Glostrup Kulturhus. Glostrup Bio er således et bredspektret kulturtilbud for alle aldre og næsten enhver smag.

Et kulturtilbud, som nu er blevet endnu mere attraktivt med den nye foyer.