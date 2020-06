Grundloven og krisen

Fredag skulle borgmester John Engelhardt have holdt grundlovstale i haven ved Byhistorisk Hus. Det var dog aflyst på grund af corona. Foto: Jesper Ernst Henriksen (arkiv)

GLOSTRUP. Grundlovsdag plejer i Glostrup at blive fejret af Venstre i haven ved Byhistorisk Hus. Det var selvfølgelig aflyst i år på grund af coronaen. Folkebladet har som erstatning tilbudt Venstre at bringe en af de taler, der ellers ville være blevet holdt. De har valgt borgmester John Engelhardt (V)

Af Tale af John Engelhardt

Lad mig sige det, som det er: Jeg er stor fan af grundloven! Selv om den basalt set er helt tilbage fra 1849, er det en fabelagtig god samling retningslinjer for opbygning af samfundet og demokratiet, hvor der samtidig både er taget hensyn til den enkeltes rettigheder og pligter og sikret, at fællesskabet har gode vilkår. Det er basale, grundlæggende sten at træde på, når man er dansker.

Og det er i krisetider, hvor ingen har været før, at samfundet – strukturer og borgere – skal vise, at vi er en nation med en fælles identitet. Og det har vi vist i disse pandemi-tider.

Stor kommunal opgave

Landets kommuner har vist, at vi kan få en svær verden til at fungere på rekordtid. Når regering og folketing lukker Danmark ned fra den ene dag til den anden, kan kommunerne og andre offentlige institutioner stadig få vitale dele af det danske velfærdssystem til at fungere. Vi har taget os ekstra af mange af de svageste borgere og gjort et stort arbejde på mange niveauer for at afbøde de allerværste virkninger af den forbandede sygdom. En dybfølt tak til alle, der har bidraget til fællesskabet.

I Glostrup har vi mærket sygdommen mere end de fleste andre steder. Vi er den kommune i landet med det højeste samlede antal registrerede smittede i forhold til størrelse. Vi har blandt andet haft den ubudne gæst på besøg på to ud af tre ældrecentre. Takket være en flot indsats fra kommunens medarbejdere, hvor personalegrupper har hjulpet hinanden på tværs af faggrænser, lykkedes det relativt hurtigt at inddæmme smitten og vi har nu ikke haft smitten indenfor i mange uger.

Har haft betydning

Vi danskere har igennem denne krise opført os som danskere. Vi har opført os som grundloven foreskriver. Vores offentlige system har grundlæggende fungeret, vi har for eksempel fulgt grundlovens bestemmelser om undervisning af vores børn, om lovenes ukrænkelighed, om at beskytte de svageste i samfundet og om at holde hånden under dem, der ikke har kunne forsørge sig selv.

Og hvis vi kigger uden for landets grænser, kan vi konstatere, at vi indtil nu har gjort det bedre end de fleste andre nationer. Ikke at alt har været perfekt, men det er måske også for meget forlangt i den nuværende situation. Vores grundlov har været med til at forme os som nation. Både kulturelt og strukturelt. Og dermed har grundloven haft en del af betydningen for, at Danmark indtil nu er kommet relativt helskindet igennem krisen.

Hvad kan vi lære

I Glostrup er vi nu ved langsomt at åbne samfundet op igen. De private arbejdspladser, detailhandlen, dagtilbud, skolerne og meget andet er på vej tilbage i omdrejninger. Men sygdommen er ikke væk. Alting er ikke bare som før. Så husk at dine frihedsrettigheder er begrænset af andre menneskers ligeså vigtige rettigheder. Hold afstand og tag hensyn.

Jeg håber, at vi fremadrettet kan lære af krisen. Kan vi arbejde smartere og mere klimavenligt? Kan nogle børn have glæde af ekstra undervisning via nettet? Kan vi handle ind nemmere? Kan bedre hygiejne mindske andre sygdomme og sygefravær? Mulighederne er der!

I mine øjne er styrken af et demokrati samfundets evne til sammenhængskraft og til at sikre, at vi tager hånd om dem, der af mange årsager, ikke er i stand til at tage vare på sig selv. I disse tider har vi desværre oplevet, at flere har fået behov for hjælp, og her har vi alle fået en helt særlig opgave, som vi skal være opmærksomme på i den kommende tid. Alt fra genetablering af sociale kontakter for ældre og ensomme til ekstra matematiktimer til børn, der har haft det svært med fjernundervisning i skolen.

Jeg vil ønske alle en god grundlovsdag.