Højt men faldende antal smittede

HELE OMRÅDET. Brøndby, Glostrup og Vallensbæk er blandt de kommuner, der har flest smittede i forhold til indbyggertal. Dog er antallet af nye smittetilfælde faldet i de seneste uger

Af Robert Hendel

I otte ud af 10 danske kommuner er der per 100.000 indbyggere konstateret 10 eller færre nye, bekræftede smittetilfælde med corona-virus i den seneste uge.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut, som også vidner om, at hverken Brøndby, Glostrup eller Vallensbæk er blandt de kommuner, der har konstateret færrest nye smittede i forhold til antallet af borgere.

Faktisk er Glostrup med mere end 700 registrerede smittede per 100.000 indbyggere den kommune i landet, der har forholdsmæssigt flest tilfælde af corona-virus.

Alligevel oplever borgmester John Engelhardt (V), at det går den rigtige vej, for i de seneste tre uger er antallet af nye smittede i Glostrup Kommune faldet med 72 procent. I alt havde Glostrup 163 tilfælde af smittede den 29. maj. Det er overgået af 22 andre kommuner i landet, der dog har markant flere indbyggere end Glostrup.

– Vi kommer aldrig til at ligge et andet sted, hvis ikke vi får flere nye smittede i landet, og det gør vi heldigvis ikke lige nu, siger John Engelhardt.

Ifølge Glostrup-borgmesteren er det vigtigt at huske på, at der er tale om antallet af smittede i alt, siden myndighederne begyndte at tælle smittede på kommuneniveau.

– Det kan virke lidt voldsomt, når man er en lille kommune, og når vi korrigerer for de borgere, der har overstået infektionen, er der vel omkring 18 smittede borgere i Glostrup på nuværende tidspunkt, vurderer John Engelhardt.

På nuværende tidspunkt er der bekræftet omkring 700 aktive tilfælde på landsplan. I alt er der ifølge Statens Serum Institut registreret omkring 11.700 tilfælde af covid-19 i Danmark. 89 procent af de smittede vurderes at have overstået infektionen.

Følger udviklingen

I Vallensbæk svinger udviklingen af nye smittetilfælde. Generelt er tallet faldende, men indenfor de to seneste uger er der igen sket en stigning i antallet af nye smittede.

– I morgen kan det se anderledes ud igen. Vi følger udviklingen dag for dag, tager de forbehold vi kan og forsøger at følge myndighedernes vejledninger nøje. Jeg ved ikke, hvad vi ellers skal gøre, forklarer borgmester Henrik Rasmussen (K).

Vallensbæk er en af de kommuner, der har været hårdt ramt, blandt andet fordi coronaen fik sneget sig ind på et af kommunens ældrecentre, hvor ni beboere mistede livet.

– Det har været et forfærdeligt forløb. Da det begyndte, var der ingen, der kendte konsekvenserne endnu. Alle gjorde, hvad de kunne, for at levere varen hele tiden, og det har jeg virkelig respekt for, siger Henrik Rasmussen.

32 kommuner har flere bekræftede smittetilfælde end Vallensbæk, men med 16.633 indbyggere scorer kommunen ligesom Glostrup højt på listen over flest smittede i forhold til indbyggertallet.

Det samme gør Brøndby Kommune. Her var udviklingen før Kristi Himmelfart på vej i den gale retning. Derfor var Brøndby-borgmester Kent Magelund (S) ude med en opfordring til borgerne om at holde afstand.

I ugen op til borgmesterens opfordring var antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere i Brøndby Kommune 10 gange højere end landsgennemsnittet. Den 29. maj var der registreret 188 smittetilfælde i alt i Brøndby Kommune, og antallet af nye smittede er næsten halveret i forhold til den foregående uge.

Mange mulige årsager

Ifølge John Engelhardt er der en bred vifte af årsager, der kan forklare, hvorfor Glostrup, Brøndby og Vallensbæk er blandt de kommuner med flest smittede per indbygger. En af dem kan være befolkningstætheden.

– Vi bor tæt. Trækker vi Vestskoven fra, har vi fire gange to kilometer til 23.000 arbejdspladser og 23.000 borgere alene i Glostrup, forklarer John Engelhardt.

Samtidig udelukker han ikke, at epidemien muligvis kan have en etnisk og social slagside, som det er set andre steder i verden.

– Vi har eksempelvis mange kvinder med anden etnisk baggrund, som arbejder i sundhedssektoren og i plejesektoren, hvor der desværre gennemsnitligt har været lidt flere coronatilfælde. Det kan også være chauffør- og tjenerjob, hvor folk dagligt er i kontakt med mange mennesker, siger John Engelhardt.

Den kan dog ikke forklare, at udviklingen er gået, som den er.

– Så mange af anden etnisk oprindelse er der simpelthen ikke i kommunen, siger John Engelhardt.

Han håber dog, at den høje smitteforekomst kan give anledning til yderligere forskning:

– Det kunne være rart, hvis nogen ville undersøge, hvorfor det forholder sig sådan. På den måde kan vi også blive bedre til at forebygge det i fremtiden.