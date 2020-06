Idéer til at få tiden og sommeren til gå herhjemme i Danmark

SPONSORERET INDHOLD: På grund af corona-krisen er der mange, som vælger at holde sommerferien hjemme i år, da deres rejse sydpå enten er blevet aflyst eller flyttet til et andet tidspunkt. Vi skal derfor nytænke og genfinde vores skønne land.

Men hvordan skal tiden forløbe, når der ikke er en rejse at se frem til, og man derfor bare skal være derhjemme i haven eller i sommerhuset hele sommeren?

En god idé er at få lavet noget, som hele familien kan samles om, hvilket kan være en bordtennisturnering igennem hele sommeren – hvor der selvfølgelig er gode præmier at vinde. Bordtennis er nemlig rigtig nemt at få lært, og alle kan være med til at spille.

Bordtennis med hele familien

Et bordtennisbord giver mange muligheder, og det er et spil, hvor alle kan være med, uanset alder og niveau. Når man spiller en turnering over hele sommeren, må man næsten også ende med at have forbedret sine evner inden for spillet.

Bordtennis er altid sjovt, da man kan spille to og to mod hinanden, single-kamp eller rundt om bordet, hvis I er flere i familien. Det er derfor et spil, der kan samle jer som familie, mens I kan være aktive.

Bordtennis er altid sjovt, da man kan spille to og to mod hinanden, single-kamp eller rundt om bordet, hvis I er flere i familien. Det er derfor et spil, der kan samle jer som familie, mens I kan være aktive.

Indendørs bordtennisbord eller udendørs bordtennisbord

Det er både muligt at finde bordtennisborde, som er beregnet til udendørs og indendørs brug. Det er svært at vejlede i, hvad der er bedst for jeres familie, da det også kan være et spørgsmål om plads. Heldigvis kan man jo altid rykke bordtennisbordet udenfor, hvis vejret er lækkert, og turneringen derfor skal foregå ude i solen.

Bordtennis er ikke det samme som en badeferie, men det kan være med til at opveje, at ferien i år skal holdes derhjemme. Hvis I regner med at være ude i jeres sommerhus, er det jo også oplagt at stille bordtennisbordet derude, så der kan blive spillet en masse bordtennis.

Som sommerhusaktivitet passer bordtennis rigtig godt, da det giver mulighed for hygge med familien og samtidig giver det også mulighed for at røre sig. Det er relativt nemt at få fat i noget bordtennisudstyr, som kan være et plaster på såret over, at udenrigsministeriet gerne vil have, at vi bliver hjemme i Danmark.

I kan også lave en turnering i flere spil…

Bordtennis er blot én af mulighederne af sommerferiespil, som I kan spille derhjemme eller i sommerhuset. I kan også spille petanque, stangtennis eller kroket – det er kun jeres egen fantasi, som sætter grænserne.

En anden idé er at lave en turnering med forskellige discipliner eksempelvis mellem bordtennis, kroket og petanque. På den måde skaber I lidt afveksling, hvor det bliver nemmere at holde gejsten oppe. Bordtennis er dog rigtig sjovt, hvorfor det kan være svært at løsrive sig fra, når de andre discipliner skal udspilles.

Må det bedste familiemedlem vinde sommerens turnering.