Jagter guld i amputeret slutspil

Caroline Pleidrup blev matchwinner i weekendens kamp mod KoldingQ. Foto: Robert Hendel (arkiv)

SPORT. Brøndbys bedste kvindelige fodboldhold fik tre vigtige point i forsøget på at genvinde danmarksmesterskabet

Af Robert Hendel

Lørdag eftermiddag var Brøndbys kvinder i kamp i Gjensidige Kvindeliga, der ligesom Superligaen har ligget stille på grund af udbruddet af corona-virus.

På bane 2 på Brøndby Stadion tog hjemmeholdet imod rækkens nummer seks, KoldingQ. Her blev det til en sejr på 1-0 på et sent mål af unge Caroline Pleidrup i en kamp, hvor det længe virkede som om, at Brøndby bare ikke ville få puttet bolden ind bag Lene Christensen i Kolding-kassen.

Tre minutter før tid lykkedes det dog for Brøndby, da Caroline Pleidrup dukkede op ved bageste stolpe på et indlæg fra topscorer Nicoline Sørensen.

Brøndby jagter fortsat førstepladsen i ligaen. Holdet er to point efter Fortuna Hjørring, som ligger på førstepladsen. De to ærkerivaler mødes i sidste runde af slutspillet, der på grund af coronasituationen er forkortet til fem kampe i stedet for de normale 10.