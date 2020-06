Kend dine cybertrusler og undgå angreb

SPONSORERET INDHOLD: En af de verserende trusler mod danske virksomheder bliver større og større. Cybertrusler fra udenlandske hackere bliver mere reelle som teknologien udvikler sig, og det er nu vigtigere end nogensinde at have ordentligt styr på datasikkerhed og sit generelle niveau af online sikkerhed i virksomheden.

Politiet melder nemlig hele tiden om en stigning i antallet af anmeldelser for cyberkriminalitet, mens flere og flere virksomheder melder om konstante cyberangreb fra udenlandske hackere, der forsøger at stjæle penge og data fra dem. Derfor er det ekstremt vigtigt for danske virksomheder, at de tager truslen alvorlig mod dem og tjekker op på hvilke datacenterprodukter de har brug for, for at holde udbudne gæster borte.

I denne artikel kigger vi på, hvilke cybertrusler der oftest rammer danske virksomheder og hvordan man undgår at blive frarøvet vital data eller finansielle ressourcer. Vi ser på hvilke scams og svindelnumre, der er i omløb fra hackernes side, og hvordan man kan undgå dem som medarbejder og virksomhed. Læs med og bliv klogere på, hvilke cybertrusler du bør kende – og hvordan det er muligt at undgå dem.

Ransomware-angreb, CEO-Fraud og andre trusler

Vi er forlængst forbi den tid, hvor hackere sad i deres kældere og forsøge at lave et rambukangreb på databaserne. I dag har hackerne mere forfinede og sofistikerede metoder at angribe virksomheder, offentlige institutioner og private på. Det kan f.eks. være via et Ransomware-angreb, hvor hackeren forlanger penge for at frigive alt krypteret indhold på din harddisk.

Andre virksomheder har også oplevet det såkaldte CEO-fraud, hvor hackere udgiver sig for at være en leder fra virksomheden, der skal have overført penge til en bestemt konto.

Grundlæggende regler for at beskytte dig mod angreb

Først og fremmest, så er en af de største kilder til hackerangreb uopmærksomhed. Ofte vil hackere forsøge at ligne en bekendt til virksomheden (f.eks. PostNord) eller sågar en leder i selve virksomheden . På den måde har medarbejder ikke på samme måde den samme agtpågivenhed overfor den anden part, da de plejer at have med disse personer eller virksomheder at gøre i deres daglige virke.

Det er dog her man skal passe på – dobbelttjek altid afsenderen, og find ud af om det er dem, der har sendt en mail afsted. Typisk kan sådanne cybertrusler lettere opsnappes i opløbet, hvis man er opmærksom på ikke at trykke på links, eller downloade uautoriserede filer fra dem. Derfor så er det vigtigste værn mod cyberangreb naturligvis det rigtige sikkerhedssetup og en smule opmærksomhed samt fornuftighedssans.