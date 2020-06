Kenneth Kristensen Berth: Jeg stiller op igen

Kenneth Kristensen Berth er også Folketingskandidat til næste valg. Foto: Heiner Lützen Ank (arkiv)

VALLENSBÆK. Kenneth Kristensen Beth arbejder nu i Dansk Folkepartis pressetjeneste, men han håber at komme tilbage til Christiansborg som folketingsmedlem

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag er det et år siden, at der var valg til Folketinget. Her gik Dansk Folkeparti meget tilbage, og det betød, at Kenneth Kristesen Berth røg ud af Folketinget. Sidst på året kom han dog tilbage til Christiansborg, hvor han blev ansat i Dansk Folkepartis pressetjeneste.

– Jeg er blevet ansat i pressetjenesten i Dansk Folkeparti med henblik på at styrke vores kommunikation. Som tidligere medlem af Folketinget kan jeg bidrage med nogle andre vinkler, fordi jeg har siddet på den post, som jeg nu skal hjælpe andre med. Jeg skriver læserbreve, jeg udarbejder beslutningsforslag, jeg hjælper med sociale medier, så det er en bred palette af ting, jeg beskæftiger mig med, siger han.

Det er lidt specielt at være tilbage i en anden rolle i Folketinget.

– Man skal lige vænne sig til det. Før var man en af dem, der fik hjælpen, nu er man en af dem, der skal yde hjælpen til folk, det er selvfølgelig en anden rolle. Det er en rolle, som jeg synes er ok, men ikke lige så sjov som at være folketingsmedlem. Men når det nu ikke kan være anderledes, så er man en del af loop’et, som det vist hedder, så jeg er glad for at være tilbage, siger han.

Han forventer at stille op igen til næste folketingsvalg:

– Jeg har besluttet , at jeg stiller op igen. Det var rigtig tæt på ved sidste valg. Jeg nåede det mål, jeg havde sat, at jeg skulle blive nummer to efter Pia Kjærsgaard, det gjorde jeg. Så havde jeg bare ikke set for mig, at vi skulle få så stort et valgnederlag, som vi fik, så det gør jeg, siger han.