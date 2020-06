Løb sig til aftensmad

Efter en tur rundt i Vallensbæk kunne grupperne lave chili sin carne.

VALLENSBÆK. Motion og aftensmad gik hånd i hånd, da der i tirsdags blev afholdt Fars Middagsløb i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Der blev samlet squash, peberfrugt og chokolade, da der tirsdag i sidste uge var Fars Middagsløb i Vallensbæk, hvor fædre og børn iklædt løbetøj og højt humør både fik sved på panden og styr på aftensmaden.

Løbet foregik på den grønne kløversti – en rute på 3,3 kilometer, der går gennem Vallensbæk Landsby. Familierne bestemte selv om de ville løbe eller gå ruten, og undervejs var der poster, hvor de fik udleveret ingredienser til retten chili sin carne. Her syntes de mindste deltagere, at det var lidt sjovt, at der også skulle chokolade i retten.

For børnene var der desuden et ekstra tvist på løbet – nemlig grøntsagsbanko. Langs ruten skulle børnene finde 10 grøntsager og skrive navnene ned. Her voldte fennikel og rosenkål problemer for flere. Efter løbet fik familierne udleveret opskriften på chili sin carne, som de så kunne lave i køkkenet derhjemme.