Melissa malede Margrethe gul og blå

Dronningen fik i sidste uge overrakt malerier lavet af tredjeklasseselever fra hele Danmark. Øverst til højre hænger Melissa Jacobsens maleri. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

BRØNDBY. I anledning af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag har landets kommuner valgt at gå sammen om én fælles gave. Gaven er et maleri fra hver kommune malet af elever fra 3. klasse

Af Robert Hendel

I Brøndby blev Melissa Jacobsens maleri udvalgt til at være Brøndbys kunstværk, der blev overrakt til dronningen den 16. juni 2020 på Christiansborg Slot som en del af en fælles fødselsdagsgave fra alle landets kommuner.

Motivet skulle være frie fortolkninger af de to temaer ”Dronning Margrethe II” og ”et vartegn i min kommune”, og det blev 10-årige Melissa Jacobsens maleri, som blev udvalgt af borgmester Kent Magelund (S) og formanden for Børneudvalget, Arno Hurup Christiansen (S). Maleriet forestiller dronningen og fodboldklubben Brøndby IF’s logo. På dronningens diadem havde Melissa Jacoben påført kommunens byvåben.

– Hvis man søger på Brøndby i Google, kommer fodboldklubben op, så jeg tegnede Brøndby IF’s logo, forklarer Melissa Jacobsen til Folkebladet.

Stolt og overrasket

Selvom Melissa Jacobsen bor et målspark fra Brøndby Stadion, interesserer hun sig overhovedet ikke for fodbold.

– Jeg forstår ikke så meget af fodbold, men der er meget fodbold i Brøndby, siger Melissa Jacobsen og tilføjer, at der også er andre vartegn i kommunen såsom Brøndbyvester Mølle, skoven og højhusene i Brøndby Strand.

Det blev dog fodboldklubbens logo, der blev malet sammen med dronningen, og det er der måske en naturlig forklaring på.

– Møllen ville nok have været sværere at tegne, fortæller den 10-årige pige fra Brøndby.

Hun blev både stolt og overrasket, da hendes maleri blev valgt ud af Kent Magelund og Arno Hurup Chrisitansen.

– Jeg synes, at det var ret sejt, at jeg havde vundet, og det skulle gives til dronningen. Jeg havde en fest indvendigt, men udadtil virkede jeg måske lidt mere afslappet, forklarer Melissa Jacobsen, der nu kan glæde sig over, at hendes maleri er udstillet på Christiansborg.

De øvrige bidrag fra byens 3. klasser vil blive indrammet og komme op at hænge på rådhuset i en midlertidig udstilling.