Nu skal du betale i servicebussen

Her er servicebussens nye rute gennem Glostrup. Foto: Grafik: Movia

GLOSTRUP. Servicebussen får fra på mandag en ændret rute og der bliver indført brugerbetaling

Af Jesper Ernst Henriksen

’Der er ingen der slipper uden de klipper eller køber billet’ lyder det i Østkyst Hustlers klassiker ’Han får for lidt’. Sådan bliver det også snart i servicebussen i Glostrup.

Som vi tidligere har omtalt her i Folkebladet, bliver det nemlig en betalingsbus. Det har ellers været gratis at køre med bussen siden 2017, men en af de mange besparelser, der blev besluttet som en del af budgettet for i år, var en afskaffelse af den gratis servicebus. I fremtiden skal man betale almindelig takst i bussen, det vil for eksempel sige bruge rejsekort, pendlerkort eller mimrekort.

Ny rute

Som vi også tidligere har omtalt tidligere her i Folkebladet, får servicebussen en ny rute. Det bliver også fra på mandag.

Ruten bliver forkortet en smule i Hvissinge, hvor bussen ikke længere vil køre på Fraligsvej, men i stedet fortsætte fra Byparkvej til Ældrecenter Hvissinge og der vende og køre retur.

Det er nødvendigt at forkorte ruten i Hvissinge, fordi den skal forlænges i området syd for stationen, hvor den ikke kørte tidligere. Men da der er planer om flere sundhedstilbud i den store bygning syd for stationen, vil det oftere være relevant for de ældre, som bussen er beregnet til, at blive fragtet helt til døren.

Ligesom i Østkyst Hustler hittet vil man gerne holde fast i, at bussen ’kommer så præcist at man kan stille sit ur’. Man vil nemlig gerne holde fast i en såkaldt taktkøreplan, så bussen kører i samme minuttal i hele bussens servicetid, som er hverdage fra klokken 9 til 17, lørdage fra klokken 9 til 13 og søndage fra klokken 10 til 14.

En anden mindre ændring af ruten bliver ved Rønvej. I dag kører bussen fra Nørre Allé ad Rønvej til Skolevej og videre ud på Hovedvejen. Det er dog svært for chaufføren at komme frem på Rønvej på grund af mange parkerede biler i området. Derfor kører bussen en ny rute i dette område – nemlig af Nørre Allé til højre ad Højvangsvej og via Skolevej til Hovedvejen.