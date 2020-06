Ny borgmesterkandidat fra Socialdemokratiet

Kasper Damsgaard er ny borgmesterkandidat for Socialdemokratiet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. 33-årige Kasper Damsgaard er ny borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Glostrup. Han vil sætte velfærden højest og vil have os til at passe på hinanden

Af Jesper Ernst Henriksen

Når der i november næste år er kommunalvalg, bliver det med et nyt ansigt som spidskandidat for Socialdemokratiet. Her håber Kasper Damsgaard nemlig at blive byens nye borgmester.

– Jeg stiller op som borgmester, fordi det er afgørende for mig og for Socialdemokratiet, at vi får flyttet de politiske diskussioner i kommunen væk fra mursten og høje huse og over til de for mig vigtigste velfærdsområder, nemlig om vi som kommune tager ordentlig hånd om vores børn, unge, svage og ældre. For mig bliver den afgørende værdi som borgmester at sikre, at vi i Glostrup passer på dem, der har brug for en ekstra hånd fra fællesskabet, og det vil jeg bruge den kommende valgkamp på at tale med borgerne om, siger Kasper Damsgaard.

Han har over de seneste to år oplevet, at diskussionerne blandt politikerne har handlet meget om byudvikling. Men når han taler med borgerne, fylder det ikke nær så meget.

– I den politiske debat har højhuse fyldt meget. Når man snakker med borgerne, så er det ikke det, der fylder mest, i deres hverdag. Det er klart, at det fylder noget for de borgere, der bor i de områder, hvor der tales om byudvikling. Men når jeg taler med folk ved købmanden, så er det dagligdagsting i Glostrup, de taler om, siger han.

Velfærd skal fylde

For Kasper Damsgaard vil det i stedet være kommunens opgaver med den nære velfærd, der vil være i fokus.

– Jeg er netop socialdemokrat, fordi jeg tror på, at vi skal passe på dem, der har brug for vores hjælp. Om det er pædagogen i børnehaven, der skal have tid nok til at passe på vores børn eller plejepersonalet, der skal have kolleger nok til at kunne passe godt på vores gamle, så er det den vigtigste dagsorden for mig og Socialdemokratiet. Mine forældre sagde altid til mig, at man skal hjælpe der, hvor man kan, og da jeg selv er blevet far for nylig, kan jeg mærke, hvor meget det fylder for mig, at vi har en velfærd i Glostrup, vi kan være bekendt og stå ved. Alle forældre skal have en god mavefornemmelse når de sender deres børn i institution eller skole i vores kommune, og alle borgere skal kunne stole på, at vi passer på dem, måtte de have brug for vores hjælp, siger Kasper Damsgaard.

Glostrup-dreng

Som Glostrup-dreng hele livet har Kasper Damsgaard byen helt inde under huden og et stort kendskab til kommunen.

– Jeg er født og opvokset i Glostrup, og derfor er jeg også ekstra stolt af at blive valgt som borgmesterkandidat i den kommune, som jeg elsker at bo i. Der er mange ting, vi kan være stolte af i Glostrup, men jeg er bekymret for, om vi politisk har haft de rigtige prioriteter de sidste år. For mig bliver det helt afgørende at bruge den kommende valgkamp til at få sat fokus på, om velfærden i kommunen har et tilfredsstillende niveau, siger Kasper Damsgaard.

Socialdemokratiet vil bruge de næste måneder på samtaler med borgerne i Glostrup om deres prioriteringer og vil herefter præsentere et valgprogram.

Fortsætter samarbejde

Magten i kommunalbestyrelsen er skiftet flere gange siden valget for tre år siden. Først var der et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Så opstod Samarbejdsgruppen med Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten.

Det seneste år har Venstre og Socialdemokratiet samarbejdet. Hvilken alliance, der skal gøre Kasper Damsgaard til borgmester, kan han endnu ikke sige noget om.

– Jeg kan ikke sige noget om et samarbejde endnu. Jeg håber at blive borgmester. Vi har et godt samarbejde med Venstre, det er der, vi er lige nu. At lægge op til andre partier lige nu, det synes jeg ikke ville være ordentligt, siger han.

Han håber dog, at samarbejdet også efter næste valg kan blive bredt.

– Jeg er af den overbevisning, at vi kommer længest med en ordentlig tone i kommunalbestyrelsen. Jeg mener vi kommer længst, hvis vi har flest mulige mandater med. Man skal kunne samarbejde med alle dem, der vil byde ind i et samarbejde. Så kan vi lande de bedste aftaler for Glostrup, siger han.

Efter sommerferien overtager han rollen som gruppeformand fra Lisa Ward, der var borgmesterkandidat ved sidste kommunalvalg.

– Lisa bakker 100 procent op om mig, siger Kasper Damsgaard.

Kasper Damsgaard

33 år.

Født og opvokset i Glostrup, nu bosat i Ejby med Simone og far til Nohr (2019).

Uddannet tømrer og ansat ved Glostrup Idrætsanlæg.

Valgt til kommunalbestyrelsen i 2017.

Frivillig i Glostrup Biograf, aktiv fodboldspiller og glad for sport i alt almindelighed.

Mød kandidaten

Kasper Damsgaard inviterer på en kop kaffe og walk n’ talk henover sommerferien. I første omgang i følgende områder.

Første tur er lørdag den 20. juni 2020, klokken 11. Turen starter i Egeparken ved Glostrup Hallen og slutter af med kaffe og frugt på Diget. Turen går via den røde sti fra Skellet til Diget.

Anden tur er lørdag den 4. juli 2020, kl. 11. Turen starter ved svævebanen på Rødkælkevej, turen går via Bystien og afsluttes ved Lammekær med kaffe og frugt.

Tredje tur er lørdag den 8. august 2020, kl. 11. Turen starter ved den lille Købmand i Ejby, og slutter ved Ejby Mose med kaffe og frugt.