Ny direktør i kommunen

Brøndby Kommune har ansat Bente Skovgaard Kristensen som ny direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby Kommune henter sin nye direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Kulturministeriet. Hun afløser Helge Skramsø, der gik på pension tidligere på året

Af Robert Hendel

Brøndby Kommune har fundet afløseren for Helge Skramsø, der stoppede som direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i marts 2020.

Den nye direktør bliver den 52-årige Bente Skovgaard Kristensen, der er uddannet cand.jur. og har baggrund som afdelingschef i Kulturministeriet. Her har hun som en del af direktionen arbejdet med at sikre gode rammevilkår for kunst, kultur og idræt i Danmark og internationalt.

Bente Skovgaard Kristensen har første arbejdsdag den 1. september, og hun glæder sig til at tage fat på opgaverne på børne-, kultur- og idrætsområdet i Brøndby Kommune.

– Det bliver utroligt spændende sammen med kommunalbestyrelsen, medarbejderne i Brøndby Kommune, foreningsliv og andre aktører at arbejde for at føre visionerne i Brøndby ud i livet, siger Bente Skovgaard Kristensen.

Ifølge kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen var det et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Bente Skovgaard Kristensen som afløser for Helge Skramsø.

– Bente har flere års erfaring som topleder og en uhyre spændende profil. Hun har desuden relevant erfaring, der ikke mindst bliver et aktiv, når vi skal i gang med at implementere Brøndby Kommunes nye strategi, der over de næste 10 år har spændende perspektiver, også på vores børne-, kultur- og idrætsområde, siger Peter Kjærsgaard Pedersen.