Ny legeplads ved stranden

Vi skal fejre, at vi har fået en ny og større legeplads her i Strandparken, var budskabet fra borgmesteren, da han sammen med 0.E fra Brøndby Strand Skole klippede den røde snor over foran legepladsen ved Gyvelhuse. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I sidste uge blev den nye legeplads ved Gyvelhuse i Brøndby indviet af borgmesteren og en skoleklasse fra Brøndby Strand Skole

Af Robert Hendel

I sidste uge kunne Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) indvie en ny legeplads ved Gyvelhuse ved Brøndby Strand.

Med til at klippe den røde snor havde Kent Magelund inviteret 0.E fra Brøndby Strand Skole, og eleverne blev dermed nogle af de første til at afprøve legepladsen.

– Vi er samlet her i dag fordi vi skal fejre, at vi har fået en ny og større legeplads her i Strandparken, lød det fra borgmesteren til de fremmødte børn fra den lokale skole.

Legepladsen er en udfordrende naturlegeplads med klatre- og balance elementer, som er designet til børn i netop skolealderen. Børnene fra Brøndby Strand Skole var meget ivrige for at komme i snak med borgmesteren, der blandt andet fik en blomst og en lykkemønt af nogle af eleverne.

– Nu skal I ikke høre mere på mig, for vi skal jo til det vigtige, nemlig at lege og så skal I også have en is, lød det fra borgmesteren, inden han sammen med eleverne klippede den røde snor foran legepladsen.