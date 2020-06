Ny sushi-restaurant

Wei Zhou bor i Brøndbyvester og har nu åbnet sushi-restaurant i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Hanami Sushi er åbnet på Hovedvejen 110, hvor Dominos tidligere solgte pizza. Her er det udbredte ad libitum koncept og take away

Af Jesper Ernst Henriksen

Lokalerne på Hovedvejen 110 har fået en total renovering. Her holdt Dominos Pizza tidligere til, men nu er det blevet til Hanami Sushi. Serveringsrealet er blevet meget større og der er kommet japansk inspireret udsmykningpå væggene.

Restaurantens ejer er Wei Zhou, der kommer fra Kina. Hun bor selv i Brøndbyvester, så centrum af Glostrup var et oplagt sted for hende at åbne en restaurant.

– Det er meget populært med sushi i dag, især blandt unge mennesker op til 40 til 50 år. Stedet her er meget godt, der kommer mange mennesker forbi og der bor mange mennesker i området, siger hun.

Ligesom en del andre sushi-restauranter, har Hanami Sushi et ad libitum koncept for gæster, der spiser i restauranten og de tilbyder take-away.