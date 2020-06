Nyt parti i Vallensbæk: Vil kæmpe mod byudvikling og samle oppositionen

Erik Kærgaard Kristensen er blandt stifterne af Vallensbæklisten. Foto: Privat

VALLENSBÆK. Når borgerne i Vallensbæk til næste år går til kommunalvalg, kommer der formentlig til at stå et nyt parti på stemmesedlen. En gruppe borgere har samlet sig om Vallensbæklisten, der har modstand mod byudvikling som vigtigste politiske emne

Af Jesper Ernst Henriksen

Siden efteråret har en gruppe borgere arbejdet på at skabe Vallensbæklisten, der kalder sig selv for en tværpolitisk liste.

Blandt medstifterne af listen er Erik Kærgaard Kristensen, der er PhD, arkitekt og økonom. Han er kendt i Vallensbæk for sit aktive engagement særligt på miljø- og teknikområdet. Han har blandt andet markeret sig med modstand mod byggeprojekter i Vallensbæk og han var med i gruppen, der kæmpede for at få en støjvold bygget med jord mellem Holbækmotorvejen og Vallensbæk Nord. Ifølge gruppen ville det være muligt at få sådan en støjvold gratis, ifølge forvaltningen ville der opstå en del følgeudgifter.

Det er også modstanden mod byudvikling, der er central i de første politiske udmeldinger fra listen.

– I denne valgperiode er Vallensbæks konservative flertal gået amok med hovedløse byggeprojekter, der fuldstændigt vil ændre Vallensbæks sjæl, demografi og økonomi. Liste C begår de samme fejltagelser, som nabokommunerne bittert har fortrudt, at de begik omkring 1970 – og det var vist blandt andet dét, som de konservative slog sig op på dengang, skriver de i en pressemeddelelse.

Erik Kærgaard Kristensen mener, at det er en holdning, der vinder mere og mere indpas i Vallensbæk.

– Vi mener, der er et stigende antal borgere, der er trætte af konservatives politik om at bebygge hvert ledigt friareal, siger han.

Kandidater tæt på valg

For at blive officielt opstillingsberettiget til et kommunalvalg skal man samle 25 stillere, der skriver under på, at listen gerne må stille op. Ved seneste valg var der 8.458 gyldige stemmer i Vallensbæk, et mandat kræver derfor som udgangspunkt 563 stemmer, men meget afhænger af de valgtekniske samarbejder, der bliver indgået.

Vallensbæklisten har endnu ikke udpeget sine kandidater. Det vil først ske tæt på valget.

– Der er kun medlemmer, vi har ikke titler endnu. Hvis du er idrætsmand, og du skal deltage i de olympiske lege til november næste år, så skal din formkurve ikke toppe i dag, den skal toppe november næste år. Vi vil gradvist køre mere og mere frem, deltage i debatter og skrive læserbreve. Kandidaterne bliver valgt på nogle medlemsmøder kort tid før de syv til ni uger før valget, hvor listen skal afleveres. Det ligger fast, at vi vil have kandidater fra stranden, fra Nordmarken og fra Landsbyen, siger Erik Kærgaard Kristensen.

Vil samle oppositionen

I dag har konservative i Vallensbæk flertal med otte ud af 15 pladser i kommunalbestyrelsen. De satte sig derfor efter seneste valg selv på alle formandsposter i udvalgene. Derudover har Socialdemokratiet fem medlemmer og Dansk Folkeparti to medlemmer.

De to sidstnævnte har ikke udfyldt deres rolle godt nok, mener Vallensbæklisten.

– Den nuværende opposition har ikke formået at udgøre et alternativ eller at tage oppositionsrollen alvorlig og skabe den fornyelse, vi har så hårdt brug for, skriver de i pressemeddelelsen.

– Vores formål er ikke at skælde ud på oppositionen. Vi vil samle oppositionen, i stedet for at oppositionen ligger i strid og sviner hinanden til. Vi går imod de konservative. De har siddet på magten i et halvt århundrede, det går altid galt når et parti sidder på magten så længe, supplerer Erik Kærgaard Kristensen og fortsætter:

– Hvornår har du hørt om en alternativ politik fra de partier? Jeg har aldrig hørt om det. Socialdemokratiet ender altid med at stemme for de konservatives politik, de har ikke en selvstændig politik. Man kan dog ikke kritisere Dansk Folkeparti for at være for byudvikling, siger han.

Ud over byudvikling har Vallensbæklisten allerede formuleret en politik på de fleste andre områder efter det klassiske princip i tværpolitiske lister.

– Vi er nået temmelig langt. Vores politik er udviklet i en diskussion mellem de gode mennesker, der er med i Vallensbæklisten. Du kan se det hele på vores hjemmeside, siger Erik Kærgaard Kristensen.

Kan godt se samarbejde

Socialdemokratiet har ganske rigtigt samarbejdet med konservative over de seneste mange år – simpelthen for at få mest mulig politik igennem.

– Vi har langt hen ad vejen været enig i vækstdagsordenen. Da jeg startede i kommunalbestyrelsen for over 20 år siden var vi meget kritiske overfor alt hvad konservative gjorde. Vi fik ikke et ben til jorden i noget som helst. Det gav os fire spildte år, nu har vi ændret taktik og forsøger at få så meget indflydelse som muligt, med en erkendelse af, at konservative kan gøre næsten, som de vil. Jeg bilder mig ind, at vi har cirka 25 procents indflydelse på tingene. Det er det, vi går efter. Nogle gange er vi meget uenige, og nogle gange kan vi godt rykke nogle ting. At være i direkte opposition til alt hvad konservative laver, det giver ikke nogen mening, siger Søren Wiborg (S), der vil være partiets spidskandidat til kommunalvalget.

Han vil gerne invitere Vallensbæklisten til et valgteknisk samarbejde.

– De skriver noget om samarbejde, at de vil samle oppositionen. Det er lidt vanskeligt at forstå, hvad der ligger i det. Er det et valgteknisk samarbejde, eller tror man, man kan samle fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti om en fælles politik for eller en modstand mod et eller andet? Et valgteknisk samarbejde kan vi godt acceptere, siger han.

Også fra Dansk Folkeparti er der umiddelbart en interesse for et samarbejde.

– Oppositionen i Vallensbæks kommunalbestyrelse har kun været Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet og Konservative har været enige om den dagsorden, som Erik Kærgaard Kristensen tilskriver de konservative. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at fravriste de konservative magten, siger Kenneth Kristensen Berth.

Byudvikling nødvendigt

Fra Det Konservative Folkeparti har borgmester Henrik Rasmussen ikke hørt om Vallensbæklisten, da Folkebladet ringer. Men han tager gerne udfordringen op.

– Jeg kender udemærket Erik Kærgaard Kristensen og hans synspunkter. Det er fint, at han kommer på banen med det, han gerne vil, siger han.

Borgmesteren er dog ikke enig i kritikken af konservatives byudviklingsplaner.

– Jeg kan nævne et byggeri, der er færdigt i denne valgperiode. Vi har lavet lokalplaner med dem, der gerne vil bygge noget nyt, det synes jeg ikke, der er noget hovedløst i. Tværtimod, så bruger vi hovedet, for vi vil gerne redde kommunens økonomi. Hvis ikke der er attraktive borgere, der har lyst til at flytte til byen, så falder huspriserne, det har vi ingen interesse i. Hvis vi ikke får indtægter fra ressourcestærke borgere, så er vi nødt til at spare på vores service, det har vi heller ikke lyst til, siger Henrik Rasmussen.