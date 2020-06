Pas godt på dig selv og dit helbred – særligt i denne corona-tid

GLOSTRUP. Corona-virussen rammer udsatte grupper hårdere end andre. Det har fået mange til at tænke lidt over deres helbredstilstand. Heldigvis er der stadig gang i de kommunale sundhedstilbud i for eksempel Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Som vi alle har mærket, er hverdagen blevet vendt op og ned på grund af corona-pandemien.

På trods af dette, er der stadig gang i Glostrup Kommunes sundhedstilbud, og mange borgere vil gerne passe ekstra godt på deres eget helbred, så de er så godt rustet som muligt, hvis corona-virus skulle ramme. Det har vist sig, at rygning og svær overvægt øger risikoen for, at man skal i intensiv behandling, hvis man bliver ramt af et alvorligt forløb med corona-virus.

I Glostrup Kommune har det været nødvendigt at finde nye måder at tilrettelægge tilbuddene, så de overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Der er derfor også fundet på nye måder for kommunens medarbejdere at møde borgerne på.

Det betyder, at du som borger i Glostrup Kommune stadig kan få diætvejledning, få besøg af forebyggelseskonsulenten eller deltage i kommunens forløbsprogrammer – nogle er tilbuddene er blot lidt anderledes end de plejer.

For eksempel foregår diætvejledning i denne tid over telefonen, hvor Glostrup Kommunes diætist holder telefoniske konsultationer.

Forebyggelseskonsulenten tilbyder også stadig forebyggende hjemmebesøg og seniorsamtaler – med opmærksomhed på afstand og god håndhygiejne.

Som et nyt alternativ til de forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler er det også muligt at deltage i et digitalt møde med forebyggelseskonsulenten.

Gang i aktiviteterne

En del af forløbsprogrammerne er også ved at komme i gang igen – flere i en version, hvor sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes. Borgere med KOL og Type-2-Diabetes har for eksempel fået tilbudt deltagelse på et otte-ugers udendørs træningshold, i stedet for den sædvanlige indendørs træning. Det giver derfor stadig mening at få en lægehenvisning fra egen læge, hvis du ønsker at deltage i et af kommunens forløbsprogrammer, eller ønsker en afklarende samtale med forløbskoordinatoren.

I Glostrup Kommune er rygestopkurser foreløbig udsat til august, men hvis du ønsker at stoppe med at ryge, kan du kontakte Stoplinien på tlf. 80 31 31 31 og blive henvist til et tilbud og/eller blive kontaktet af en rygestoprådgiver.

Hvis du synes, der er for lang ventetid, før et rygestopkursus starter op, kan du i mellemtiden benytte onlinetilbuddet www.E-kvit.dk – eller hvis du er ung www.Xhale.dk.

Information

Du kan altid finde information om kommunens sundhedstilbud på www.glostrup.dk/sundhed. Se også annoncen fra Glostrup Kommune her i Folkebladet.