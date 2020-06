Rotary gav cykler til Danner

Store smil hos lederen Susanna Maria Lamhauge fra Danner og præsident Inge Sommer og Lissi Vejborg fra Rotary. Foto: Rotary

GLOSTRUP. Kvinder og børn på krisecenteret Danner får bedre mulighed for at komme ud og se byen og naturen udenfor murene efter en donation fra Rotary i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

I disse corona-tider, hvor cykler i hele Europa er blevet det foretrukne transportmiddel, har flere europæiske hovedstæder lukket større områder og anlægger nu cykelstier overalt. Så Glostrup Vestegnens Rotary klub var på forkant, da klubben for nylig forærede et antal nye cykler til Danner, der driver både et krise- og rådgivningscenter samt videnscenter for at stoppe vold mod kvinder og børn. Danner har også heddet Grevinde Danner Stiftelsen. Den blev oprindelig opført som Frederik den VII´s Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderklassen.

I dag er Danners krisecenter et midlertidigt, sikret døgntilbud, med plads til 18 kvinder og 18 børn, hvor de i snit opholder sig fire til fem måneder. Mange af de kvinder og børn er traumatiserede af at have levet i et forhold, hvor de har været udsat for fysisk og psykisk vold.

Cyklerne som Rotary nu har foræret Danner har været et længe næret ønske og blev modtaget med glæde af leder af Danners krisecenter Susanna Maria Lamhauge.

At cykle med børnene, at mærke naturen, at se byen uden for “murene”, giver familierne fornemmelsen af frihed og fornyet selvtillid.

– I Glostrup Vestegnens Rotary Klub vil vi holde kontakten med Danner og hvis alt går vel, holde et Rotary møde hos Danner, hvor vi så kan komme lidt dybere i husets arbejde og historie, siger præsident Inge Sommer.