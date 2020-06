Selvfølgelig skal børnene på lejrskole

DEBAT. Af Gitte Schnoor og Anja Morsing. Forældre til 3 børn på 8. klassetrin

Af Gitte Schnoor og Anja Morsing. Forældre til 3 børn på 8. klassetrin

Vi som forældre står uforstående overfor hvorfor der ikke er penge i budgettet når de unge mennesker er blevet lovet de kommer på lejrskole.

Vi har med stor ærgelse læst på aula, at der nok ikke bliver penge til erstatningslejrskoler i næste skoleår. Kan det virkelig passe at pengene er brugt på online undervisning under corona-krisen?

Os bekendt har vores børn siddet max 3 timer dagligt og det tænker vi ikke har givet ekstra timer til lærerne!

Det skærer i vores hjerte. De unge mennesker, som nu går i 8. klasse, har mistet nok i denne krise. De har mistet sociale relationer, konfirmationer (som heldigvis kun er flyttet/rykket), sport, foreningsliv og ikke mindst levet i ”isolation”. De har kæmpet med hjemmeundervisning og prøvet at få dagen til at fungere, som ikke hele tiden har været lige nemt, heller ikke at få fat i lærerne til hjælp.

De har brug for noget at glæde sig til og se frem til. Da deres tur til Berlin (som de har glædet sig til i mange år) blev aflyst, blev de lovet at den ville finde sted i det nye skoleår i stedet for. Hvis det ikke er tilfældet er det endnu et tillidsbrud fra ”de voksne” og nederlag for dem.

Tænker ikke det er her der skal spares og vi håber som forældre, at de 600.000 kroner kan findes så de kan komme afsted ligesom alle andre har været gennem årene.

Håber der eventuelt kan tænkes alternativt, hvis ikke der er lærertimer nok, er der måske forældre der vil stille op.

Eventuel corona-hjælpepakke kan søges af kommunen?