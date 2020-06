Skal tages skiftes ud? Læs med her

SPONSORERET INDHOLD: Hver eneste dag bliver vores tag påvirket af det enorme vejrskifte, vi har. Taget får regn, blæst, sne, frost og sol. Det er slet ikke til at finde ud af. Det store vejskifte gør også, at taget bliver nødt til at blive skiftet ud engang imellem.

Hvor lang tid et tag kan holde, afhænger af mange forskellige faktorer, så det er ikke til at sige præcis, hvornår det skal skiftes ud. En ting af dog sikker, og det er, at et sundt tag er en nødvendighed for at have et sundt hus og dermed også et sundt liv.

Pas på dit helbred

Har man et utæt tag, er det skidt for flere forskellige ting i huset. Er taget utæt har kulden meget nemmere ved at trænge ind i huset, og varmen har dermed også nemt ved at trænge ud af huset. Dette betyder, at man kan skrue nok så højt op for varmen, og det eneste, der påvirkes, er varmeregningen. Varmen forsvinder nemlig bare ud. Samtidig har det også nogle helbredsmæssige konsekvenser, hvis man ikke har en tæt tag. Kulden, der kan trænge ind, kan nemlig være med til at give beboerne influenza. Regnen og fugten, der kan trænge ind, kan medføre fugtproblemer, som medfører skimmelsvamp. Dette kan også give helbredsmæssige problemer som hovedpine, kløende øjne, tilstoppet næse og koncentrationsbesvær.

