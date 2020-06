Snart kan vinterbaderne hoppe i havet foran Isfuglen

Formand for Vinterbadelauget Grete Bille Olesen og Brøndby-borgmester Kent Magelund (S) fik sig en snak under rejsegildet for det nye vinterbadehus i Brøndby Havn. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Vinterbaderne i Brøndby Havn har ventet tålmodigt på et nyt klubhus. Til efteråret kan de langt om længe flytte ind i et moderne badehus ved indsejlingen til havnen

Af Robert Hendel