Spil på et online casino med dansk licens

SPONSORERET INDHOLD: Skal du i gang med at spille på et online casino, kan det godt betale sig at finde et casino med dansk licens. Den danske licens gør nemlig, at du kan få fingrene i en række fordele, som gør det meget mere attraktivt at spille. Heldigvis er casinoer med dansk licens ikke svære at finde, hvis du bare ved, hvad du skal kigge efter.

Af SPONSORERET INDHOLD

Sådan finder du casinoer med dansk licens

Skal du finde et casino med dansk licens, er det en god idé at kigge efter Spillemyndighedens logo. Befinder spillemyndighedens logo sig på den pågældende hjemmeside, er du nemlig sikker på, at der er tale om en side med dansk licens.

Typisk vil logoet enten være at finde i toppen eller i bunden af hjemmesiden. Hvis du spiller på de populære online casinoer, kan du godt forvente, at de har dansk licens. Det er dog altid en god idé at tjekke efter. For eksempel hvis du har lyst til at gøre brug af en LeoVegas bonuskode.

Online casinoer med dansk licens giver skattefrie gevinster

Som sagt er der en række fordele ved at spille på de online danske casinoer med spillelicens. Hvis du vinder penge på sådan en side, er du nemlig sikker på, at din gevinst er ganske skattefri. Det vil altså sige, at du kan beholde hele din gevinst for dig selv.

Uanset hvor mange penge du vinder, skal du altså ikke betale en krone i skat. Vinder du den helt store jackpot, er der tale om utrolig mange penge, som du kan stikke ned i dine egne lommer. Spiller du ikke på et casino med dansk licens, er der ikke på samme måde garanti for skattefri gevinster.

Lovligt og retfærdigt spil

Det er Spillemyndigheden, der står for dansk licens på online casinoer. Hvis du spiller på en hjemmeside med dansk licens, kan du altså også forvente at Spillemyndighedens krav bliver overholdt. Dette gælder blandt andet, når der snakkes lovligt og retfærdigt spil.

For eksempel er det påkrævet at de online casinoer oplyser om ludomani. Casinoet skal henvise til ROFUS, som er et register for folk, der frivilligt bliver udelukket fra pengespil. Ved at spille på casino med dansk licens, er du desuden sikker på, at dine penge samt dine personlige oplysninger er i gode hænder. Som du kan læse, bør sikkerheden altså være i top.

Dansk licens giver dansk kundeservice

Spiller du på en hjemmeside med dansk licens, kan du også forvente at komme i kontakt med dansk kundeservice. Dette kan være en rar sikkerhed at have, hvis der pludselig skulle opstå problemer. Når du spiller på online casino, spilles der nemlig typisk om penge.

Den danske kundeservice betyder, at du kan få svar på dine spørgsmål på dit eget sprog. På den måde er det lettere at undgå eventuelle misforståelser og rette op på problemer. At spille på online casino skal nemlig helst være en god oplevelse. For at sikre den gode oplevelse har det ligeledes betydning, at du sørger for at spille ansvarligt til alle tider.