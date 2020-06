Succes med digital generalforsamling

Ny formand for Erhvervssammenslutningen er Bo Kristiansen. Foto: Michael Odsgard

HELE OMRÅDET. Årets generalforsamling i Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund blev afholdt digitalt. Den bød blandt andet på ny formand og næstformand

Af Jesper Ernst Henriksen

Normalt er generalforsamlinger i Erhvervssammenslutningen i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund en hyggelig begivenhed med en interessant taler, der får mange medlemmer til at møde op. Dette års generalforsamling var meget anderledes end tidligere, men blev på mange måder en succes. Det lykkedes at gennemføre generalforsamlingen som et online videomøde. Bestyrelsen var samlet i et lokale med en ’varm stol’ med lyd og kamera. Stolen blev på skift indtaget af de bestyrelsesmedlemmer, der skulle sige noget.

Ude bag skærmene fulgte 25 medlemmer med og gav deres input via chatten. Alle kandidater til bestyrelsen fik undervejs mulighed for at præsentere sig med live lyd og billede.

Ny bestyrelse

For første gang i mands minde var der kampvalg om de fem pladser, der var på spil, i bestyrelsen, der efterfølgende konstituerede sig.

Ny formand er Bo Kristiansen, der til daglig er administrerende direktør i Coma System. Bo er et kendt ansigt i Erhvervssammenslutningen, da han altid deltager i arrangementerne og er facilitator på netværksmøderne.

Hanne Lunddal Jensen, der ejer Lunddal Consulting er ny næstformand. Kasserer er Kaare Dehn, ejer af KD Consulting. Sekretær er Mette Hviid Togsverd, administrerende direktør på Folkebladet.

De menige medlemmer af bestyrelsen er André Kowalczyk, Kenneth Waagenes, Henrik Bartels og Anders T. Johansen.

Der blev også tid til at sige pænt tak for indsatsen til afgående formand i Erhvervssammenslutningen Jens Sørensen, administrerende direktør i Timegruppen. Jens har siddet i bestyrelsen i 30 år og fortsætter som almindeligt medlem af sammenslutningen.

Det blev også et pænt farvel og tak for indsatsen til Christian Ebbesen, der har været næstformand. Christian stopper i øvrigt helt i Erhvervssammenslutningen, da han ikke længere arbejder i den private sektor og har fået arbejde i Roskilde.

Undervejs på generalforsamlingen var der ikke flertal for de to stillede forslag om at stifte og uddele henholdsvis en idrætspris og en iværksætterpris.