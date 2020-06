Succesfuldt første år for dramaskolen

Ronnie Jeppesen, leder af Den Kreative Dramaskole, er klar til at udvide i Vallensbæk. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Den Kreative Dramaskole har nu eksisteret i et år i Glostrup. Det er gået godt, der er flere elever, der søger mod skolen, men det har også været svært at starte op

Af Jesper Ernst Henriksen

For et år siden startede 12 elever på Den Kreative Dramaskoles første hold i Glostrup. De har en gang om ugen gået til drama i et lokale ved Glostrup Idrætsanlæg – indtil coronaen kom og aflyste al fysisk undervisning.

– Det har været et spændende år. Det har været interessant for mig at komme til Glostrup og lave en dramaskole. Der er rigtig mange, der godt vil kulturen i Glostrup, men det bliver meget en snak, siger Ronnie Jeppesen, leder af Den Kreative Dramaskole.

Har har ikke mødt desideret modstand mod dramaskolen, men det har ikke været helt så nemt at få et samarbejde med kommunen, som han havde håbet.

– Kommunen er da glade for, at jeg er her. Da jeg kom sidste år og sagde, at jeg ville lave en dramaskole, var det ikke lige der, de tænkte, der skulle være drama i Glostrup. Det er lidt nedprioriteret. Det er nemmere for mig, der kommer og siger, jeg gerne vil lave noget kultur. Så skal det ikke forbi en masse møder. Jeg kommer bare og gør det, siger han.

Han har for eksempel forsøgt at henvende sig til Glostrup Skole for at få et samarbejde, men de er ikke vendt tilbage. Erhvervslivet i Glostrup er heller ikke bidt på et samarbejde endnu.

– Det stopper os ikke. Det kan være, vi skal have ti nej’er før vi til sidst finder nogen at arbejde sammen med, siger Ronnie Jeppesen.

Gratis familieforestilling

Han har dog et godt samarbejde med Glostrup Bibliotek, hvor det for eksempel er planen at lave en forestilling til efteråret.

– Vi laver en gratis forestilling den 9. september på Glostrup Bibliotek. Også for at give noget mere kultur til Glostrups borgere. Det bliver en forestilling, der hedder Bøllen, en eventyr/80’er forestilling. Det bliver sjov og ballade. Det bliver ikke en stor forestilling, det bliver en visning af, hvad eleverne har lavet. Det er jo en procesorienteret dramaskole, hvor målet er at lære drama og ikke at lave et stort teaterstykke. Det er tilrettet familier med børn på seks til 12 år – en rigtig god familieforestilling, siger han.

Fremgang

Coronaen har selvfølgelig også haft stor betydning for Den Kreative Dramaskole.

– Vi har lavet lidt online undervisning, hvor eleverne har kunnet se nogle øvelser. Det er svært at lave teater og dramaundervisning via webcam. Det giver ikke det samme, hvis man ikke er til stede. Vi har prøvet lidt, siger Ronnie Jeppesen.

Nu er skolen dog i gang igen.

– Vi åbner op igen og det er vi rigtig glade for. Det har været en hård tid for os. Drama er en del af kulturen, og man har fundet ud af, at kulturen er vigtigt. Jeg tror vi har fået 20 nye børn, der vil gå til drama. Lige nu har vi et fuldt hold med 12 elever, siger han.

Eleverne på skolen har været meget motiverede.

– Børnene er meget nysgerrige og interesserede i drama. De har lært så meget. Det har været sjovt at gå på arbejde. Der er en gruppe forældre, der synes drama er interessant og bakker op. Det er vi glade for, siger han.