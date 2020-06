Tilbage i vante omgivelser

Thomas Anker og de øvrige lærere tog imod de yngste elever på gymnasiet, da de atter måtte komme i skole. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Eleverne på Brøndby Gymnasium er tilbage på skolen, og afgangsklasserne kan se frem til at fejre tre års flid med en vogntur

Af Robert Hendel

Der var lagt op til ren hygge, da 1.G’erne omsider kunne vende tilbage til Brøndby Gymnasium.

Ugen forinden havde lærerne lavet et lille café-arrangement, hvor eleverne kunne mødes for første gang, siden de blev sendt på tvungen hjemmeunder­visning i midten af marts.

Ifølge Thomas Anker, der er lærer på Brøndby Gymnasium har eleverne haft et stort behov for at vende tilbage til skolen og se deres kammerater. I foyeren til Michael Laudrup lounge havde lærerne placeret eleverne i mindre grupper, så eleverne kunne hyggesnakke.

– Vi skulle have roteret dem tre gange, men det behøvede vi slet ikke. Det gjorde de selv uden at tænke videre over det, siger Thomas Anker, der er sikker på, at eleverne har længtes efter at komme tilbage efter to måneder med undervisning via computeren.

Har savnet skolen

For eleverne har det været underligt pludselig at skulle være hjemme.

– Man vænner sig dog hurtigt til det, og nu er det nærmest normalt, fortæller Cajsa Reff Hansen, der går i 1.G på Brøndby Gymnasium.

Hun og klassekammeraten Luna Gram Halskov er dog glade for at være tilbage.

– I begyndelsen var det dejligt at være lidt hjemme, men man glemmer hurtigt, hvor rart det egentlig er at være i skole, siger Luna Gram Halskov.

1.G’erne er dog ikke de eneste, der kan se frem til en hverdag, der minder om tiden før corona-krisen, og det er gode nyheder for de ældste elever på skolen.

I forrige uge gav myndighederne grønt lys til studenterkørsel. Det betyder, at 3.G’erne på Brøndby Gymnasium har udsigt til at krone tre års slid med den traditionelle køretur gennem byen.