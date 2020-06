Træningen er i gang igen

Eva Andersen og Vagn Andersen nyder træningen udendørs. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Flere KOL og diabetes patienter har isoleret sig under corona-pandemien, men nu er Glostrup Kommunes træningstilbud i gang igen - men på ændrede vilkår

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune tilbyder særlige træningshold til borgere med KOL og diabetes. De blev ligesom alt andet lukket ned i midten af marts. For et par uger siden kunne Lisbeth Olsen, der er forløbskoordinator i Glostrup Kommune dog ringe til de første og tilbyde dem plads på et hold, der startede op igen.

En af dem, der sagde ja tak til det tilbud, var Vagn Andersen.

– Jeg går normalt også til træning i IF32 motion og trivsel, men det er lukket, så jeg er meget glad for det her, det er forrygende, siger han.

Det var netop opvejningen af de negative og positive konsekvenser ved en fortsat nedlukning kontra en genåbning af tilbuddene, som Lisbeth Olsen og kollegaerne gjorde.

– Vi tænkte, vi var nødt til at gøre noget for de her borgere. Det er borgere, som er mere sårbare end andre på grund af deres sygdomme og alder, men de har også brug for træningen. Så vi lavede undendørs træning med højest otte deltagere og to trænere. Det var der overraskende mange, der sagde ja til. Det lyder til, at de synes det er fedt at træne udendørs, siger Lisbeth Olsen.

For mange af borgerne var træningen også første gang, de har mødt andre mennesker siden midten af marts.

– Jeg har min kone, men jeg har ikke set andre end hende siden marts. Jeg har cyklet hver dag, siger Vagn Andersen.

Vigtigt bare at træne

Normalt træner KOL og diabetesholdene indendørs på maskiner, hvor man stille og roligt kan øge belastningen og dermed følge med i udviklingen.

Når deltagerne har været gennem et otte ugers forløb, er de forhåbentlig komfortable med maskinerne og kan derfor fortsætte træningen selv. For i bund og grund handler det mest bare om at komme i gang.

– Man skal i bund og grund bare træne, det er det vigtigste. Styrketræning, konditionstræning og generel bevægelse. Diabetikere kan forbedre deres insulin-følsomhed. KOL patienterne kan ikke forbedre lungerne, men alt andet kan forbedres. Konditionen kan forbedres, så de oplever, at de får mere luft, forklarer Morten Dolsø, der er fysioterapeut og træner på holdet.

Den er Vagn Andersen med på.

– Jeg håber at tabe mig nogle kilo og komme i bedre form. Det vil betyde fantastisk meget. Alle mine familiemedlemmer er døde som 50-årige. Jeg er blevet 75, jeg vil gerne lige leve nogle år mere, derfor har jeg meldt mig. Jeg vil gerne blive gammel og stadig have et godt liv, siger han.

For flere af deltagerne betyder det meget for motivationen, at de er en del af at hold og træner sammen med andre.

– Jeg har diabetes 2. Jeg var meldt til kurset, der stoppede i marts. Så blev jeg ringet op og spurgt, om jeg ville være med til det her. Det ville jeg gerne, sofaen klædte mig utroligt godt derhjemme, siger Eva Andersen med et grin og fortsætter:

– De reddede mit liv ved at ringe. Jeg har brug for et skub, for at komme i gang. Det er tredje gang jeg er her i dag. Bare cyklingen i dag var nemmere end de to første gange, så det hjælper altså. Jeg håber bare at komme i bedre form.