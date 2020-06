Tre lækre design idéer der topper i de danske hjem

SPONSORERET INDHOLD: Danskerne elsker boligindretning. Særligt er denne boligindretning blevet meget populær i de danske hjem over de seneste ti til tyve år. Gennem årene har tendenserne og tiderne skiftet mange gange, og meget nyt er kommet til samtidig med, at meget af det gamle er faldet fra.

Men nogle ting bliver ved at være populære i de danske hjem, og derfor er der også nogle klassikere, som vi ikke kan holde fingrene fra. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke designklassikere, der topper lige nu i de danske hjem.

Vand til alt

Danskerne elsker elektronik i deres indretning. Alle gadgets og mobilt styrede muligheder fylder vi gerne vores hjem med. Og nu er vi nået til vores vand. Noget af det der topper allermest i de danske hjem, er nemlig muligheden for at få vand på alle måder. Med akvatur installeret på vandhanen, er det nemlig både vand med brus, iskoldt vand og kogende vand, der kan komme ud af din vandhane. Dette er en af de helt nye teknologiske udformelser, som hitter landet over, og som gør køkkenet et meget sjovere og til et mere effektivt arbejdsmiljø at befinde sig i.

Billeder udsmykker dit hjem

Noget af det der designmæssigt er meget stort og populært er at lade billederne i hjemmet tale for sig selv. Det vil sige, at der hvor man før i tiden havde ét billede måske to, kan der i dag hænge 10 eller 20 billeder, som alle har forskellige motiver og giver noget forskelligt til hjemmet. Hele billedvægge er noget af det, som fylder meget i de danske hjem, og som pryder mange ellers hvide kedelige vægge. Benyt derfor dine billeder som udsmykning i dit hjem og giv det liv og farve på den måde.

Grønt, grønt, grønt

Den største og måske mest udbredte trend i Danmark lige nu, er brugen af planter, træer og blomster i indretningen. Særligt de store grønne planter har fået deres renæssance i den danske indretning og får lov at pryde rigtig mange danske hjem. Det skyldes, at grønne planter ikke bare er dekorative og smukke, men samtidig også er fantastiske for vores indeklimaer, og giver liv og ilt til hjemmet. På denne måde kan man skabe både et grønnere og sundere hjem, samtidig med, at man sørger for at boligen er smuk og dekorativt udsmykket.