Tre tips til at holde håndbold-formen ved lige under sommerpausen

SPONSORERET INDHOLD: Er din helt store passion håndbold, og mødes du med dit hold for at kaste med harpiks-bolden flere gange om ugen? I så fald vil du i løbet af sommerferien måske komme i problemer, da du ikke længere skal møde i klubben for at dyrke din passion. Det er dog vigtigt, at du fortsat holder dig i gang, hvis du har ambitioner med din sport. I denne artikel giver vi dig tre tips til, hvordan dette kan gøres.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dyrk alternative sportsgrene

Selvom du måske mest af alt har lyst til at spille håndbold, kan du også bruge sommerpausen på at dyrke andre sportsgrene. Der er mange forskellige sjove sportsgrene, som kan være med til at holde din form ved lige – og på samme tid udvikle dit sportstalent.

Nogle af de bedste håndboldspillere har også været gode til en anden sport tidligere, hvorfor det ikke nødvendigvis er en dårlig til at have øje for en anden sport – især ikke når tiden er til det.

Tag derfor nogle venner under armen og kast dig ud i sportsgrene såsom svømning, basketball, fodbold eller badminton. Lige nu kan du eksempelvis købe en billig badminton ketcher på sport-net.dk. Så bliver du klar til sommerferien.

Dyrk motion om morgenen – og nyd resten af dagen

Der er mange undskyldninger for at ligge på den lade side i løbet af sommerferien. Skal du eksempelvis med vennerne eller familien til Italien, Spanien eller Kroatien, kan varmen meget vel være en af grundene til, at du ikke får løbet så meget, som du måske burde.

Det har vi dog et godt råd imod: Få dyrket motion om morgenen, hvad enten det er en løbetur eller et par slag med badminton ketcheren. Således har du fri til at nyde resten af dagen. Dette er der mange fordele ved. Først og fremmest er varmen ikke lige så slem, hvorfor du nemmere vil kunne løbe et par kilometer uden at blive dårlig. Ydermere er resten af familien måske ikke stået op på samme tid som dig, hvorfor fristelserne om en tur i poolen, en gåtur i byen eller en øl i solen ikke er tilstede.

Hav det sjovt med sporten

Når du har det sjovt, mens du dyrker sport, går tiden meget hurtigere. Derfor er det vigtigt, at du i løbet af sommerferien dyrker sport med venner og familie – og har det sjovt mens du gør det.

Tag eksempelvis to badmintonketchere og en god ven under armen, og pludselig vil det ikke længere være lige så hårdt og kedeligt at holde formen ved lige uden for sæsonen.