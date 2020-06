Vi holder hånden under lærlingene

DEBAT. Af Kasper Sand Kjær (S) Folketingsmedlem og formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg

Af Kasper Sand Kjær (S) Folketingsmedlem og formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg

Vi må ikke svigte vores lærlinge og elever.

Vi må ikke glemme en faggruppe, som ofte undervurderes – på trods af, at vi faktisk har et enormt stort behov for deres kompetencer. I dag og ikke mindst i fremtiden, hvor behovet for faglært arbejdskraft kun vil stige.

Derfor er det meget glædeligt, at Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der kommer til at holde hånden under lære- og elevpladser i en tid, hvor mange virksomheder er økonomisk udfordret som konsekvens af corona-virussens indtog – nationalt som globalt.

Med aftalen bliver der helt konkret afsat mere end fem milliarder kroner, og pengene kommer fra en opsparing via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

De penge kommer til at gøre godt. I Glostrup og resten af landet.

Det anslås, at aftalen kan komme til at gavne omkring 80.000 elever på landsplan, mens der i Glostrup Kommune er 277 elever med en uddannelsesaftale, der får mulighed for hjælp.

For det er desværre ikke utænkeligt, at virksomheder ser elevpladser og lærlinge som et sted at spare.

Nu giver vi dem et stort incitament til at lade være. Der bliver således indført en løntilskudsordning for private virksomheder. Den kommer til at betyde, at virksomhederne året ud kan få dækket 75 procent af deres nuværende lærlinges løn. For nye aftaler gælder der også en ordning om løntilskud.

Herudover vil der blive ydet et tilskud, som udmønter lige under halvanden milliard til arbejdsgivere, der sikrer en kontinuerlig oprettelse af lærepladser, ligesom det stimulerer dansk økonomi.

Desværre er der virksomheder med lærlinge, som helt har måtte trække stikket og nedlægge virksomheden. Lærlinge hos de firmaer må vi ikke glemme, hvorfor vi har afsat midler til en lettere adgang til skolepraktik, hvis kvalitet også vil blive forbedret som resultat af den nye aftale.

I en krisetid er der brug for samarbejde og ansvarlighed, og det er denne aftale et eksempel på. Arbejdsmarkedets parter har vist samfundssind og handling på et essentielt tidspunkt. Det viser fordelene ved den danske model.