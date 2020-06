Vi vil sikre lejrskoler

DEBAT. Af Dan Kornbek Christiansen (C) Formand for Det Konservative Folkeparti og medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup

Selvfølgelig skal vores skoleelever på lejrskole. Det at gå i skole handler om leg, læring, god trivsel samt om dannelse og uddannelse.

Det at gå i skole handler også om at danne gode relationer og det at kunne agere i klogt i sociale fællesskaber, Ja, det handler om venskaber og fællesskab.

Derfor har jeg som konservativt medlem af Børne- og Skoleudvalget indtil nu glædet mig over, at vores skoleelever er blevet lovet at komme på lejrskoler.

Jeg husker fra min egen skoletid hvor meget lejrskoler, venskaber og fællesskab betød, og hvor meget jeg og mine klassekammerater havde glædet os. Når jeg taler med min søn, der går på Glostrup Skole, og har været på sin første lejrskole, er der ingen tvivl. Lejrskoler er vigtige, de skal prioriteres, og selvfølgelig skal eleverne afsted.

Det Konservative Folkeparti tager både skolebestyrelsen, elever, forældre og ansatte på Glostrup Skole dybt seriøst.

Vi har derfor sat et punkt på dagsordnen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde, hvor vi beder om, at man imødekommer Skolebestyrelsens ansøgning om en ekstrabevilling således, at vores skoleelever kan komme på lejrskoler.

Det er med stor undren, at man som medlem af kommunalbestyrelsen og medlem af Børne- og Skoleudvalget via Facebook bliver bekendt med, at Skolebestyrelsen for Glostrup Skole har skrevet til kommunalbestyrelsen i forbindelse med at de ansøger om en ekstra bevilling således at elever blandt andet kan komme på lejrskole og til at dække et merforbrug af lærertimer der er opstået på grund af corona-krisen.

Men forundringen bliver endnu større da jeg finder ud af at borgmestren – uden at informere alle medlemmerne af kommunalbestyrelsen – har afgivet et svar og tilmed et afslag, det vækker dyb forundring.

Det Konservative Folkeparti ønsker, at vores skoleelever kommer på lejrtur, så det arbejder og kæmper vi for.