Vil lave film om Brøndby IF: Begrænsningens kunst er kolossal

Per Bjerregaard var formand i Brøndbyernes IF fra 1973 til 2013. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En filmmand og en radiovært vil skildre Brøndby IF på godt og ondt. Historien skal fortælles gennem de personer, der var tilstede, mens det hele foregik, lyder det

Af Robert Hendel

På lidt over 20 år vandrede Brøndby IF fra en tilværelse som ukendt landsbyhold i anden halvdel af tresserne til et dansk mesterskab i midten af firserne. Hvordan det kunne gå til, ønsker filmmanden Jesper Jarl Becker sammen med radioværten Søren Rebbe at finde svaret på.

De er begge passionerede fans af fodboldklubben, og nu vil de fortælle hele historien om Brøndby IF på godt og ondt gennem en film, der vækker følelselser frem.

– Vi laver blandt andet filmen til de unge, der er begyndt at komme på stadion indenfor de sidste par år. Det handler om fodbold- og fanopdragelsen samtidig med, at vi andre kan mindes og genopleve de gode og knap så glædelige stunder, forklarer Jesper Jarl Becker.

Den rette balance

Historien om klubben bliver i filmen fortalt fra flere sider af klubben og folkene omkring den. Det er fortællingen om fællesskabet, frivilligheden, sammenholdet i klubben gennem både successer og fiaskoer.

– Det bliver ikke et glansbillede, vi laver, men det er heller ikke “velkommen på forsiden”. Det er meget vigtigt at slå fast, at det er ikke en dokumentarfilm, men en film om Brøndby IF, fordi det er en vanvittigt god historie, siger Søren Rebbe, der også er stadionspeaker på Brøndby Stadion.

Han sammenligner det med at tegne et portræt af Diego Maradona. På banen var han en af de bedste nogensinde, men uden for banen havde han sit at slås med, især da han kom til Napoli.

– Hvis man laver en film om Maradona, der kun fortæller om hans hang til kokain og hans flirt med den napoletanske mafia, ville det ikke blive en god film. Og undlader man at fortælle den del af det, ville det også være en lortefilm, forklarer Søren Rebbe.

Han mener, at det handler om at dosere det på en måde, så det giver et retvisende billede af klubben.

– Det gør jo ikke noget, at folk godt ved, at bagmændene har blå-gule hjerter, siger Søren Rebbe.

Koster to millioner

En film af den kaliber, som Jesper Jarl Becker og Søren Rebbe vil lave, koster i omegnen af to millioner at få produceret.

Pengene har de ikke endnu, men de ser optimistisk på finansieringen, som blandt andet sker via crowfunding blandt klubbens fans. Det har i løbet af den første uge kastet godt 20.000 kroner af sig via hjemmesiden brøndbyfilm.dk, og selvom der er langt til målet, håber de på, at filmen er fuldt finansieret inden årets udgang.

– Vi har også åbnet muligheden for sponsorer, men lige nu er der jo en usikkerhed i det marked på grund af corona-krisen, forklarer Jesper Jarl Becker.

Drømmescenariet er dog, at det bliver fansene, der alene finansierer filmen.

– Det ville være det mest sindssyge at få lov til at lave en film om en fodboldklub, som fansene selv har betalt, siger Jesper Jarl Becker.

Gjorde alt anderledes

Da betalt fodbold blev indført i 1978, lå det ikke i kortene, at der skulle vokse en dansk topklub ud af Brøndby.

– På det tidspunkt var der 29 klubber, der lå foran os, så det er en helt speciel klub, der fortjener at få fortalt sin historie, fortæller Per Bjerregaard, der var med til at tegne klubben i 40 år som formand.

Han har dog et bud på, hvorfor det alligevel var Brøndby, der tog fusen på alle de andre.

– Det har været en anderledes klub i mange år. Helt fra begyndelsen. Da klubben blev stiftet i 1964, var det bemærkelsesværdigt, at der blev satset på ungdommen, forklarer Per Bjerregaard.

Han kom selv i bestyrelsen i 1972, da han var anfører på klubbens førstehold.

– Dengang havde man en regel om, at anføreren på førsteholdet skulle sidde med i bestyrelsen, siger Per Per Bjerregaard, der året efter overtog formandskabet i klubben fra den daværende borgmester, Kjeld Rasmussen.

Ifølge Per Bjerregaard var klubben nødt til at gøre tingene på en anden måde, hvis den skulle gøre sig forhåbninger om at rykke op i divisionerne.

– Vi satsede på fællesskabet. Det er enestående, at vi er en klub med hundredevis af frivillige, der har været med i flere generationer. Uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre at lave en topklub, siger Per Bjerregaard.

Vil hele vejen rundt

Selvom Per Bjerregaard bliver en central figur i filmen, kommer den ikke kun til at handle om ham. Det understreger de to filmskabere.

– Brøndby er jo netop defineret af fællesskabet, hvor der ikke er nogen, der er vigtigere end andre. Det er ikke enkeltpersoner, der gør, at Brøndby IF kan sælge næsten 35.000 støttetrøjer på under en måned midt i corona-krisen, siger Jesper Jarl Becker.

Alligevel er det vigtigt, at netop de gamle, fremtrædende figurer i klubben kommer til orde.

– Det er jo en film, der fortæller historien gennem dem, der er der nu, men også dem, der var engang, og før det er for sent. Vi skal hele vejen rundt, forklarer Søren Rebbe.

Selv har han en vision om, at placere Per Bjerregaard i en sofa med sin søn Anders Bjerregaard, hvor de reflekterer over en skelsættende, men også turbulent periode fra 2006 og frem.

– Det hører også med til billedet af klubben, siger Søren Rebbe. og tilføjer:

– Vi har ikke berøringsangst på nogen måde.

Hvis alt går efter planen, vil filmen få premiere i slutningen af 2021.