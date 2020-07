Aftale om lommepengejob: Det handler om at give børn selvtillid

Aftalen blev underskrevet på Brøndby Rådhus. Fra venstre er det Michael Buch Barnes, formand, Brøndby Boligselskab, Henriette Almskou, lommepengejob-koordinator, Brøndby Kommune, borgmester Kent Max Magelund, tidligere lommepengejobber Mariana Radi og næstformand for Tranemosegård, Allan Nielsen. Foto: Brøndby Boligselskab

BRØNDBY. Brøndby Boligselskab har indgået en partnerskabsaftale med Brøndby Kommune om lommepengejob

Af Robert Hendel

Brøndby Boligselskab har indgået en partnerskabsaftale med Brøndby Kommune om lommepengejob. Aftalen, der blev underskrevet på rådhuset i sidste måned, betyder, at boligselskabet skal hjælpe med til at finde og finansiere lommepengejob i boligområderne. Samtidig stiller kommunen en koordinator til rådighed, der skal skabe kontakten til de unge.

Siden 2012 har der gennem det boligsociale arbejde i Brøndby Strand været en indsats med lommepengejob. Det har blandt andet sendt en række unge forbi Café Perlen.

15-årige Mariana Radi er en af de unge, der har haft et lommepengejob i Café Perlen. Hun er nu blevet ansat som ungarbejder.

Normalt har lommepengejobbet en varighed på tre måneder, hvor de unge arbejder op til fire timer om ugen til overenskomstmæssig løn.

Det resulterer af og til i et fritidsjob, som det er sket for Mariana Radi, som synes,a t det har været interessant at komme ud på arbejdsmarkedet og se, hvordan det fungerer.

– Jeg har mødt nye mennesker, arbejdet sammen med nogen, jeg ikke kendte og været med til at bygge et fællesskab, siger hun.

Lommepengejob er mere end et stykke udført arbejde. Processen indeholder i lige så høj grad en øvelse i at skrive ansøgninger, snakke med arbejdsgivere, få en kontrakten gennemgået af en fagforening og oprette en lønkonto. Den del hjælper kommunens koordinator Henriette Almskou med.

Hos Brøndby Boligselskab glæder formand Michael Buch Barnes sig over samarbejdsaftalen.

– Det er vigtigt at give de unge noget ansvar og stolthed og få dem sporet ind på job og uddannelse i en tidlig alder, siger Michael Buch Barnes.

Formanden mener, at det er afgørende, at de unge oplever en tilfredshed i at udføre og få betaling for et stykke arbejde.

– De vokser nogle centimeter af det, siger han.

Også Boligselskabet

Tranemosegård har indgået en aftale om lommepengejob med Brøndby Kommune.

Målet med partnerskabsaftalerne, der indgås for et år ad gangen med de almene boligorganisationer, er at etablere 20 lommepengejob i Brøndby Kommune.

– Vi er en af de kommuner, der har det allerbedste samarbejde med de boligsociale projekter. Der er noget synergi i det. Det handler om at give børn selvtillid. Det er alfa og omega, siger Brøndby-borgmester Kent Magelund (S).