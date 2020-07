Aktion afslørede ulovlige knallerter

GLOSTRUP. Torsdag den 9. juli kørte færdsels- og lokal-betjente koordinerede aktioner mod ulovlige knallerter i Albertslund og Glostrup efter henvendelser fra borgere. En række knallerter blev standset og kontrolleret ved aktionen, og flere fik en dyr hilsen med hjem af politiet

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup afslørede politiets rullefelt fire knallerter med konstruktive ændringer til at køre for hurtigt. Fordi det var første gang for alle fire, slap de hver med en bøde 2.000 kr. – næste gang tager politiet knallerten. Alle fire fik desuden 1.000 kr. i bøde for manglende forsikring. To kørte med passagerer – det koster yderligere 1.000 kr. i bøde – og to kørte uden hjelm, hvilket også udløser en bøde på 1.000 kr. En af knalleristerne blev anholdt og kørt til blodprøve på mistanke om narkokørsel – viser blodprøven for meget narko, er bøden 2.000 kr. i førstegangstilfælde plus frakendelse af førerretten til knallert.

Alle førere risikerer nu desuden at få udsat muligheden for at tage kørekort til bil.

Føreren af stor knallert 45 måtte trække hjem med en stor bøde i baglommen. Det viste sig, at han ikke havde kørekort, hvilket udløser en bøde på 7.000 kr., og at han kørte uden hjem og forsikring, hvilket kostede ham 2.000 kroner oveni.