Både S og K vil bygge ved motorvej

DEBAT. Det er pudsigt at se Søren Wiborg (Folkebladet 1. juli 2020) pludselig omfavne en grundejerforening, der gennem sin klage har været med til midlertidigt at stoppe højhusbyggeriet ved Køge Bugt Motorvejen, som Wiborg og Socialdemokratiet selv var fortaler for. Det eneste forbehold Socialdemokratiet havde for byggeriet var, at der ikke måtte være et privat plejehjem […]

Af Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk