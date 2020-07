Blødere vand i Brøndby i mere end 1.000 dage

Miljøminister Lea Wermelin (S) var sidste sommer på besøg på vandværket i Brøndbyvester for at høre om kommunens erfaringer med blødere vand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Siden 2017 har borgerne i Brøndby haft blødere vand i hanerne. Det giver både miljømæssige og økonomiske gevinster

Af Robert Hendel

I 1.000 dage har Brøndby-borgerne haft blødere vand i hanerne, og det kommer blandt andet miljøet til gode.

En undersøgelse, som DTU og Hofor har foretaget, viser, at det blødere vand i Brøndby har betydet et mindre forbrug af sæbe, afkalkningsmidler og andre kemikalier.

Brøndby var den første kommune i Hofors forsyningsområde, der fik blødere vand i hanerne. Og ifølge borgmester Kent Magelund (S) har det blødere vand primært givet positive tilbagemeldinger.

– Vi er rigtig glade for, at vores mange borgere nu i 1.000 dage har haft blødere vand i hanen. Og så er vi naturligvis også glade for, at vores erfaringer nu kan bruges i arbejdet med at levere blødere vand til resten af Hofors kunder, siger Brøndby-borgmesteren.

Flere får blødt vand

Fremover bliver det ikke kun Brøndbys borgere, der får glæde af det blødere vand. Det er Hofors ambition, at samtlige af forsyningsselskabets én million kunder kan få lov til at tappe blødere vand fra hanerne.

– Det er et stort og komplekst arbejde at skulle levere blødere vand til en million kunder. Derfor er det også en stor hjælp, at vi kan trække på erfaringer fra Brøndby, og ikke mindst, at vi allerede nu har bevis for, at kunder og virksomheder rent faktisk oplever de fordele, som vi forventede, fortæller programleder i Hofor, Susanne Lykke Jakobsen.

Det blødere vand kommer dog ikke fra den ene dag til den anden. Når vandværkerne får installeret blødgøringsanlæg, skal de renoveres eller nybygges, og det arbejde er nødt til at foregå etapevis, hvis der stadig skal flyde vand i hanerne hos forbrugerne.

– Vi går ikke på kompromis med vandforsyningen til vores kunder, så projektet har en vis løbetid, så vi hele tiden sikrer en høj vandkvalitet og sikker forsyning til vores mange kunder, lyder det fra Susanne Lykke Jakobsen.

Ifølge Hofor kan en familie på fire personer spare 500 kroner om året ved at indstille sine vaskemaskiner til det blødere vand.