Bøger til hængekøjen: Bøger fulde af sommer

GLOSTRUP. I denne uge: Det er ikke altid, sommeren leverer så mange begivenhedsrige solskinsdage, som man havde ønsket sig, men så er det jo godt, at man kan regne med bøgerne! Der findes nemlig masser af bøger, som er fulde med sol, oplevelser og lange sommerdage. Dem anbefaler vi nogle af her

Af Kamilla Ane Petersen, Nana Thejll Jakobsen og Gro Johanne Vase

Anbefalinger til voksne

Anbefalet af:

Kamilla Ane Petersen

og Nana Thejll Jakobsen

At leve

af Yu Hua

Forlaget Klim. Oversat fra kinesisk af Anne Wedell-Wedellsborg.

En unavngiven fortæller tænker tilbage på en sommer, hvor han går rundt blandt kinesiske landsbyer og indsamlede folkeviser. Her møder han bonden Fungis, der fortæller sin tragiske og samtidig livsbekræftende historie om at blive født ind i rigdom – og ende i fattigdom. Fungis fortælling foregår under den kinesiske kulturrevolution og bliver derved en vekslen mellem historiske hændelser og tidsløse, almenmenneskelige refleksioner.

Call me by your name

af André Aciman

Rosinante. Oversat fra engelsk af Niels Lyngsø.

Kom med til den italienske riviera hvor den unge Elio tilbringer sommeren sammen med sine forældre. I denne romantiske sommerfortælling følger vi Elio og familiens sommergæst, den lidt ældre studerende Oliver og deres spirende kærlighed. Vær forberedt på at blive hovedkulds forelsket sammen med Elio, i Italiens mad, landskab og i Olivers intellekt og charme.

Sommerbogen

af Tove Jansson

Gyldendal. Oversat fra svensk af Agnete Dorph Stjernfelt.

En lille familie bestående af en far, en datter (Sophia) og en farmor, beboer om sommeren en ø i den finske Skærgård. Det antydes at moren er gået bort, og det tab har placeret faren i en art depression, hvilket også ses ved hans fravær gennem historien. I modsætning hertil mødes Sophia og farmoren i barnlig nysgerrighed og leg på øen. Sammen står de uden for voksenlivets alvor og møder glædeligt ø-livets underfundigheder.

Anbefalinger til børn



Anbefalet af:

Gro Johanne Vase

Garmanns sommer

af Stian Hole

Høst & Søn. Oversat fra norsk af Naja Marie Aidt.

I denne farverige billedbog følger vi Garmanns sommer, inden han skal starte i skole. Gennem de smukke illustrationer oplever vi sommeren på helt tæt hold med alt, hvad den indebærer af modne bær og insekter, eftermiddagskage under parasollen, saftevand og mælkebøtteblomster. Fra cirka fem år.

Magnolia af Skagerrak

af Bent Haller

Høst & Søn.

Magnolia, hendes søstre og kusiner tilbringer sommeren i bedsteforældrenes sommerhus i Skagen. Bogen er spækket med sommerrige detaljer, så man nærmest kan smage saltvand og mærke græsset mellem tæerne. Og så er der en mystisk historie på færde. Det begynder alt sammen, da Magnolia en dag fanger en grim og mærkelig fisk. Fra cirka fem år.

Min sommer med røverfamilien

af Siri Kolu

ABC Forlag. Oversat fra finsk af Siri Nordborg Møller.

I den her bog regner det faktisk lidt, men det bliver alligevel en uforglemmelig sommer for Vilja! Hun havde udsigt til en rigtig kedelig sommer, men så bliver hun stjålet af en røverfamilie. En sommer helt uden planer bliver erstattet af kioskkup og røvertræf, og det er hun faktisk glad for! En humoristisk bog for de 9 til 10-årige.