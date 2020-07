Bøger til hængekøjen: Gode krimier

I denne uge: Underligt nok kan det være virkelig afslappende at slænge sig i hængekøjen med en bog fuld af mord og uopklarede mysterier. Derfor kommer Glostrup Bibliotek i denne uge med nogle bud på nogle af de bedste krimier

Af Kamilla Ane Petersen, Nana Thejll Jakobsen og Gro Johanne Vase

Anbefalinger til voksne

Anbefalet af: Kamilla Ane Petersenog Nana Thejll Jakobsen

Den våde fisk

af Volker Kutscher

Lindhardt og Ringhof. Oversat fra tysk af Hanne Lund.

Tag med tilbage til 1920’ernes Berlin hvor Kriminalassistent Gereon Rath bliver indviklet i en mordgåde som kaster lys over et korrupt politi, en spirende nazibevægelse og nationalistiske ønsker om hævn. Det er en spændende historisk krimi, som både indeholder en interessant mordgåde og en saftig romance.



Broadchurch: Morderen iblandt os

af Erin Kelly

Rosinante. Oversat fra engelsk af Ulla Laurid-

sen.

I den lille by Broadchurch på Englands sydkyst sker der stort set aldrig noget. Men en dag vågner Beth Latimer op en varm sommerdag og opdager at hendes søn, Danny, allerede er taget hjemmefra. Og han vender desværre ikke tilbage. I romanen følger vi de umage politimakkerpar, Ellie Miller og Alec Hardy i deres søgen efter hvem der slog Danny ihjel.



Min søster er seriemorder

af Oyinkan Braithwaite

People’s Press. Oversat af Agnete Friis.

Er du, som mange andre denne sommer, blevet optaget af amerikansk litteratur, så er her et bud på en anderledes og humoristisk domestic noir, som foregår i Lagos, Nigerias hovedstad. Historiens hovedperson, Korede, bliver ringet op af sin lillesøster, Ayoola. Hendes kæreste er død og nu skal liget skaffes af vejen. Men mændene og mordene bliver flere. Og helt galt går det, da Ayoola udser sig Koredes udkårne.

Anbefalinger til børn

Anbefalet af:

Gro Johanne Vase



Hitman

af Peter Krogholm

Alinea.

Andreas får til sin store overraskelse en snigskytteriffel i konfirmationsgave. Det viser sig ikke at være den eneste overraskelse, for i samme omgang finder han ud af, at hans egen far er lejemorder – og nu skal Andreas også være det. Velkommen i de voksnes

rækker! Andreas’ liv er forandret for altid.

Fra cirka 12 år.



Det (d)øde hus på Egevej

af Mette Finderup

Forlaget Bolden.

Her er der både krimi og gys at komme efter! Søstrene Sofie og Kira er på vej hjem fra skole i den kedelige lille by, Glarup, da de opdager et forladt hus på Egevej. Da de beslutter sig for at gå ind, er der ingen vej tilbage: Fra den dag er Sofie og Kira rodet ind i et voldsomt mysterium om fortidens hemmeligheder og døde børn. Fra cirka 10 år.



Mumiemysteriet

af Martin Widmark

Turbine. Oversat fra svensk af Lisette Agerbo Holm. Illustreret af Helena Willis.

Lasse og Maja har en hel sommer med is og solbadning foran sig. Tror de! For da et maleri forsvinder fra byens museum, og en mumie tilsyneladende er begyndt at vågne, er der ikke andet for end at undersøge sagen.

Fra cirka ni år.