Boost medarbejdertilfredshed med en ny platform

SPONSORERET INDHOLD: Medarbejderne er fundamentet i en hver god virksomhed. Men jo større en virksomhed er, jo sværere kan det også være at nå ud til alle medarbejderne. Især hvis virksomheden har flere butikker og grene.

Derfor kan det også være svært at sørge for at medarbejdertilfredsheden er i top. Men med platformen Academy kan du på en og samme tid uddanne dine medarbejdere og øge medarbejdertilfredsheden.

Forbered dine medarbejdere bedre på deres opgaver

Med en online vidensplatform som Academy kan du uddele kurser og træningsforløb til dine medarbejdere. Dette vil føre til, at de føler sig bedre rustet til deres opgaver, og dermed vil virksomheden få en øget medarbejdertilfredshed.

På Academy kan medarbejderne træne deres færdigheder gennem træningsforløb. Og efter et endt træningsforløb kan de tjekke deres viden og opnå certificeringer. Certificeringerne skal fornys regelmæssigt, hvilket hjælper medarbejderne til hele tiden at holde deres evner skarpe og sørge for, at deres viden sidder på rygraden. På den måde vil de hele tiden føle sig sikre, når de står i uvante situationer med kunder på arbejdspladsen, hvilket vil føre til, at de bliver gladere for at gå på arbejde.

Dette er også en måde, hvorpå man nemt kan forberede medarbejderne, hvis der føres nye kampagner, eller der kommer nye produkter på markedet, som de skal sælge.

Medarbejdertilfredsheden øges med motivation

På Academy er motivationen et vigtigt fokus. Motivationen til at vende tilbage til platformen og motivationen til at blive bedre til sit arbejde. På Academy kan man nemlig få certificeringer. Og ikke nok med det, så låner platformen også motivationsfaktorer fra spilverdenen. Brugerne kan nemlig optjene point når de gennemfører træningsforløb, får certificeringer eller læser nyheder fra virksomheden.

På den måde holdes motivationen hele tiden oppe og medarbejdertilfredsheden i top. Brugere kan med pointene hele tiden holde styr på, hvor langt de selv er nået, og de kan også se, hvor langt deres kollegaer når.

Skab et godt sammenhold

Et godt sammenhold på arbejdspladsen er grundlaget for en god forretning og en høj medarbejdertilfredshed. På Academy kan man øge sammenholdet i de forskellige grene og butikker ved at lave konkurrencer mellem dem.

Dette kan nemt føres sammen med kampagner, hvor der sættes fokus på et bestemt produkt. Virksomheden kan nemlig så lave en konkurrence, hvor det gælder om at sælge mest af det specifikke produkt. Dette øger både sammenholdet i butikken, da man kæmper sammen mod de andre, og samtidig øger det motivationen til at sælge det udvalgt produkt.

Dette øger også motivationen til op- og mersalg i butikkerne, da medarbejderne så har en personlig motivation til at tilbyde produktet fra kampagnen til kunderne. Når man har medarbejdere, der konkurrerer og vinder sammen, har man også gladere medarbejdere.