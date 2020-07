Brøndby får ny identitet

Denne skyline er et af de grafiske elementer, som bliver en del af Brøndby Kommunes nye visuelle udtryk. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Som en del af strategi 2030 får Brøndby Kommune et nyt visuelt udtryk. Det blev godkendt på det seneste møde i kommunalbestyrelsen. Kommunens våbenskjold bliver der dog ikke rørt ved

Af Robert Hendel

Genkendelighed og et lettere og mere moderne udtryk, der signalerer en visionær kommune.

Det er hovedtrækkene i det udkast til en ny visuel identitet for Brøndby Kommune, som kommunalbestyrelsen godkendte på sit seneste møde som en del af strategien frem mod 2030.

– Jeg må indrømme, at jeg var spændt på, hvordan forslaget til det nye, grafiske udtryk ville se ud, og jeg synes, at det er et flot forslag, som forvaltningen har lavet, lød det fra borgmester Kent Magelund (S), da forslaget blev præsenteret på mødet.

Brøndby Kommunes byvåben fremstår ifølge Kent Magelund som et stærkt og anerkendt symbol for kommunen.

– Vores byvåben bliver der ikke ændret på, sagde borgmesteren på mødet.

Til gengæld kommer kommunens navn til at stå i to linjer og i en lettere skrifttype, så byvåbnet synes større. Det bliver dog ikke kun kommunens logo, der får en grafisk overhaling.

– Jeg er også glad for den nye skyline, der viser nogle af de elementer, der kendetegner kommunen. Den glæder jeg mig til at se blive blive brugt i praksis, fortalte Kent Magelund om forslaget, der generelt mødte stor opbakning blandt kollegaerne i kommunalbestyrelsen.

Vagn Kjær-Hansen (SF) havde dog en enkelt bemærkning til den nye skyline, der kommer til at pryde kommunens brevpapir.

– Når jeg kigger på den her skyline, så synes jeg, at vores stadion i midten ligner et kaffekrus. Det er ikke så vellykket, og ellers synes jeg, at det er et supergodt arbejde, lød det fra Vagn Kjær-Hansen, der dog ikke har noget forslag til, hvordan det kommer til at ligne et stadion mere.

Ifølge Michael Buch-Barnes (S) er det dog ikke noget, som folk vil snakke om, når der er gået et halvt år.

– Så er vi vant til at se på det. Jeg synes ikke, at det ligner en kaffekop. Det vigtigste for mig har dog været, at man ikke rører byvåbnet, for så er der øretæver i farvandet, sagde han.

Det nye visuelle udtryk er udviklet af kommunen selv, og det medfører derfor ingen ekstra omkostninger at ændre på måden, hvorpå brevpapir, visitkort, foldere og hjemmeside kommer til at se ud.