Byggekonkurs forsinker ny sognegård

Byggeriet af den nye Sognegård er forsinket af en konkurs Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Byggeriet af Glostrups nye sognegård er blevet forsinket, da den entreprenør, der havde vundet udbuddet, er gået konkurs. Det får dog ikke nogen økonomiske konsekvenser for sognet

Af Jesper Ernst Henriksen

Den gamle sognegård i Glostrup er allerede væk og byggeriet den nye sognegård skulle have været påbegyndt i uge 26. Vinder af licitationen blev Anker Hansen & Co i Frederikssund, men desværre gik virksomheden konkurs i begyndelsen af juni. Anker Hansen & Co kom med det laveste tilbud på hovedentreprisen, og blev godkendt af Glostrup menighedsråds byggerådgivere, SKALA arkitekter, som har udarbejdet projektet.

– Anker Hansen & Co havde i seneste regnskabsår en egenkapital på 40,5 millioner og en årlig omsætning på 330 millioner, så ingen kunne have forudset det her, udtaler næstformand for menighedsrådet Carl-Erik Denning, og fortsætter:

– Konkursen blev offentliggjort umiddelbart inden vi underskrev kontrakten, så vores rådgivere har anbefalet, at vi gennemfører en ny udbudsrunde og licitation. Denne forventes afsluttet umiddelbart efter sommerferien, hvorefter byggeriet kan gå i gang meget hurtigt, siger han.

Da kontrakten ikke var underskrevet, får det ikke økonomisk betydning for Glostrup Sogn.

– Glostrup Menighedsråd er tilfredse med, at vi ikke har nogen udgifter i klemme i forhold til konkursen, idet vi ikke har betalt penge til firmaet og heller ikke havde underskrevet den endelige kontrakt med firmaet. Derfor regner vi med at der kun vil være tidsmæssige belastninger, som i sig selv kan være svære nok, udtaler Carl-Erik Denning.

Glostrups nye sognegård blev offentliggjort på Glostrup kulturnat efteråret 2018. Bygningen, som opføres i røde sten, bliver på ca. 1.100 m2 og kommer til at indeholde kontorer, mødelokaler og en stor mødesal. Under byggeperioden har Glostrup Menighedsråd lejet kontorfaciliteter på Odinsvej 13. Kontoret er, på grund af Covid-19, endnu ikke åbent for personlige henvendelser fra borgerne, men det forventes at ske snart.

Byggeperioden forventes at udgøre ca. 18 måneder, således at den nye sognegård kan tages i brug senest i foråret 2022.

– Der er således tale om en forsinkelse på cirka 2-3 måneder i forhold til det oprindelige projekt, og det må vi jo leve med, udtaler Carl-Erik Denning.