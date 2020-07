Byggeri skal give plads til flere børn i Kirkebjerg

Der er godt gang i byggeriet i Kirkebjerg, hvor kommunen forventer, at en del børnefamilier vil flytte ind, når de gamle industribygninger bliver forvandlet til boliger. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby har kommunalbestyrelsen besluttet at opføre nye daginstitutioner i Brøndbyvester for at gøre plads til næsten 400 nye børn i bydelen

Af Robert Hendel

Der bliver bygget boliger i stor stil i Kirkebjerg i Brøndbyvester, og i løbet af få år vil det gamle erhvervsområde være forvandlet til en ny, moderne bydel.

Derfor forventer Brøndby Kommune, at mange nye børnefamilier kommer til. En analyse viser, at der kan blive brug for op til 370 nye institutionspladser i Brøndbyvester i de kommende syv til otte år. Af samme grund har kommunalbestyrelsen vedtaget at sætte gang i både at bygge nyt, men også eksistere de nuværende dagtilbud for at være gearet til at dække det fremtidige pasningsbehov.

– Jeg er glad for, at vi blandt andet har besluttet at bygge to helt nye børnehuse og udvide nogle af vores eksisterende daginstitutioner, så vi bliver helt klar til at tage godt imod de børnefamilier, der flytter til Kirkebjerg, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby Kommune.

Børnehusene Glentebo og Hvidtjørnen i Brøndbyvester bliver udvidet, og i løbet af 2020 vil der blive etableret et nyt, fælles dagplejehus på Tranemosegård. Derudover er der planer om at bygge en ny institution i Tranehaven 31, og på lidt længere sigt også på en grund i selve Kirkebjerg på adressen Kirkebjerg Søpark 7, der er købt af kommunen til formålet. I dag er der en stor industribygning på grunden, der skal rives ned. Samtidig skal grunden saneres forud for opførelsen af en ny daginstitution.

Beslutningen om at udvide kapaciteten for dagtilbud i lokalområdet baserer sig på analysen ”Strategirapport for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg”, som Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune står bag.