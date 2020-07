De vigtige lejrskoler

DEBAT. Mandag aften var jeg til borgermøde om aflysninger af og besparelser på lejrskoler på Glostrup Skole. Der var masser af engagement og frustration og vilje til at forandre den måde, vi samarbejder om vores skole. Det var opløftende midt i afmagten over den nuværende situation. En af mødedeltagerne satte meget præcist ord på essensen: lejrskoler […]

Af Af Kirstine Bjarnt medlem af Bylisten Birke Alle 5 2600 Glostrup

Mandag aften var jeg til borgermøde om aflysninger af og besparelser på lejrskoler på Glostrup Skole. Der var masser af engagement og frustration og vilje til at forandre den måde, vi samarbejder om vores skole. Det var opløftende midt i afmagten over den nuværende situation.

En af mødedeltagerne satte meget præcist ord på essensen: lejrskoler er så vigtige, fordi de giver en helt unik mulighed for at skabe et fællesskab blandt børn, der er meget forskellige og har meget forskellige udgangspunkter. Lejrskoler skaber grobund for en fælles ånd – en særlig forståelse for hinanden, som kommer når man tilbringer hele døgn sammen. Når man deler måltider, oplevelser, aftentimer og morgenstund med hinanden. Det er nok ikke så målbart, men det har en helt konkret betydning for alle børn. Der sker noget positivt med den måde, vi er sammen på, når vi kender hinanden bedre.

Det fællesskab har så stor betydning for børnenes skoletid. Det fællesskab skal vi værne om.