Døgnrapport

HELE OMRÅDET Udvalgt hændelse fra døgnrapporten for uge 26

Af Jesper Ernst Henriksen

Fuld, over for rød og uden kørekort

Glostrup. Tirsdag den 23. juni kl 02.56 stoppede en patrulje en bil ved krydset Hovedvejen/Paul Bergsøes Vej i Glostrup, fordi føreren lige havde kørt over for rødt. Patruljen vurderede, at der kunne være tale om spirituskørsel og føreren blev derfor testet med alkometer, hvilket viste en promille på 0,8. Samtidig kunne betjentene konstatere, at bilisten kørte uden kørekort, hvilket han også blev sigtet for. Han erkendte alle forholdene.