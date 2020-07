Døgnrapporten

lørdag ramte en billist en cyklist på Glentevej Foto: presse-fotos.dk

Af Jesper Ernst Henriksen

Fuld billist anholdt

Brøndby. Mandag den 29. juni blev en bil rutinemæssigt bragt til standsning på Brøndbyvestervej. Føreren af bilen, en 39-årig mand, blev skønnet påvirket, hvilket en narkometertest bekræftede. Han blev kl. 18.03 anholdt og sigtet for narkokørsel og kørt til Politigården i Albertslund for blodprøve.

Elektronik stjålet fra villa

Brøndby. Mellem tirsdag den 30. juni kl. 16.30 og onsdag den 1. juli kl. 12 blev der begået indbrud på Hørmrksvej i Brøndby. Et vindue var brudt op, og der var blandt andet stjålet elektronisk udstyr.

Regnvand på kørebanen medførte solouheld

Brøndby. Lørdag den 4. juli kl. 19.36 indgik der via Alarm 1-1-2 melding om, at en bil var kørt galt på Holbæk Motorvejen i ’sneglen’ ved Motorring 3 mod nord. Flere patruljer kørte frem, hvor der viste sig at være tale om en 24-årig kvinde fra København, som på grund af akvaplaning mistede herredømmet over bilen og i et solouheld ramte Vejdirektoratets autoværn. Der var skader på bilen, men kvinden klarede det uden skader.

Kørte fuld, uden sele og kørekort

Brøndby. Fredag den 3. juli kl. 19.39 medførte en rutinemæssig standsning af en personbil på Søndre Ringvej ikke mindre en tre sigtelser mod føreren, en 33-årig mand fra Brøndby. Han kørte uden sele, betjentene skønnede ham påvirket af spiritus, hvilket en alkometertest bekræftede og medførte anholdelse og blodprøve på politigården. Og til sidst viste det sig, at han førte bilen, selvom om han ikke havde kørekort.

Bilist bakkede ud foran cyklist

Glostrup. Lørdag den 4. juli kl. 15.25 indgik anmeldelse om færdselsuheld på Glentevej mellem en bil og en cyklist. En patrulje kørte til stedet, hvor det viste sig, at en 49-årig mand bakkede sin bil ud fra en parkeringsbås og ramte en forbipasserende 24-årig kvinde på cykel. Cyklisten væltede, slog hovedet og blev med ambulance kørt til tjek på skadestuen. Ringe materiel skade, ingen alvorlig personskade.

Indbrud i villa

Brøndby. Fredag den 3. juli kl. 18.15 blev et indbrud i en villa på Markvej anmeldt. En patrulje kørte til stedet. Indbruddet var sket mellem kl. 16.00 og kl. 18.10. Et vindue var brudt op, og der var bl.a. stjålet kontanter og smykker.

