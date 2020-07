Døgnrapporten

HELE OMRÅDET Uddrag af politiets døgnrapport

Af Jesper Ernst Henriksen

Usikker billist var på narko

Glostrup. Torsdag den 9. juli kl. 01.02 blev en patrulje opmærksom på en bil, der kørte usikkert ad Frederikssundsmotorvejen. Bilen blev bragt til standsning lige før afkørslen til Ejby. Føreren af bilen, en 20-årig mand, blev skønnet påvirket, hvilket en narkometertest bekræftede. Han blev sigtet og anholdt for narkokørsel, hvilket han erkendte i øjeblikket.

To mænd efterlyses for indbrud

Brøndby. Købehavns Vestegns Politi efterforsker en række indbrud i Hvidovre og Brøndby, og efterlyser i den forbindelse to mænd, der mistænkes for at stå bag. De er muligvis på cykel eller er gående til gerningsstederne. De to mænd beskrives således:

A: Mand, Vesteuropæisk af udseende, 17-28 år, 180-195 cm. Han er almindelig af bygning, mørkt hår og var iført mørk jakke, mørk hættetrøje, mørke bukser, sorte kondisko med hvid sål samt et ur på venstre hånd.

B: Mand, Vesteuropæisk af udseende, 17-28 år, 170-180 cm. Han er almindelig af bygning, mørkt hår og var iført dunjakke, mørk hættetrøje, mørke bukser, sorte kondisko med hvid kant bagpå og en mørk rygsæk med Adidas logo.

De er blevet set på Avedøregårdsvej i Hvidovre den 26. juni og på Sædemarksvej i Brøndby den 8. juli.

Smykker stjålet fra villa

Brøndby. Mellem mandag den 6. juli klokken 12 og søndag den 12. juli klokken 13.10 var der indbrud i en villa på Hedegårds Allé i Brøndby. Et vindue var brudt op, og der var bl.a. stjålet smykker.

Fuld, på narko, over for rødt og uden kørekort

Brøndby. Fredag den 10. juli klokken 23.59 bemærkede en patrulje en bil, der kørte frem for rødt lys. Patruljen gjorde tegn til, at bilen skulle standse, men i stedet for at standse, accelererede bilen og forsøgte at køre væk. Kort efter lykkedes det at få bilen bragt til standsning på Gammel Køge Landevej i Brøndby. Føreren af bilen, en 25-årig mand, blev skønnet påvirket af alkohol, hvilket en alkometertest bekræftede. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. En narkometertest medførte, at han også blev sigtet for narkokørsel. Derudover viste det sig, at han ikke havde kørekort, så han blev også sigtet for kørsel uden kørekort samt for at have kørt over for rødt lys. Han erkendte delvist.

Fortalte om hash-rygning

Glostrup. Mandag den 13. juli kl 01:37 stoppede en af politiets patruljevogne en bilist på Tavleholmsvej i Glostrup. Bilisten oplyste, at han have røget hash for et par dage siden og efterfølgende slog narkometeret ud for netop dette. Billisten erkendte delvist.

I sager om indbrud modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger for borgere, der har set de efterlyste eller andet mistænkeligt. Henvendelse døgnet rundt på 114.