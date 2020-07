Donut-butik med store ambitioner

Sheila Lyngvild (til højre) og datteren Cecilie har store forventninger til deres kommende forretning i Glostrup. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. På Lilletorv åbner den 1. August en ny donutsforretning. Det er Sheila Lyngvild, der springer ud som iværksætter og håber at tale til Glostrup-borgernes søde tand

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra 1. August åbner Dr. Donuts på Lilletorv i den tidligere sushi-restaurant. Det er Sheila Lyngvild, der er indehaver af den nye butik, der selvfølgelig skal have fokus på donuts, men de vil også tilbyde mange andre søde sager. For eksempel får de romkugler fra Nørre Aaby Bageri, der er blevet kåret som Danmarks bedste. Derudover vil de løbende udvide sortimentet med det, som kunderne har lyst til.

– Det skal være et sted, hvor man kommer ind, når man har lyst til noget sødt. Det gælder om at følge med i, hvad der er populært. Hvis cupcakes bliver populære igen, så laver vi cupcakes. Vi vil gerne have feedback fra kunderne. Det vi ikke har, det skaffer vi, siger Sheila Lyngvild.

Forretningen får i første omgang omkring 20 siddepladser, så er der god plads mellem kunderne i disse corona-tider. Der vil derfor mest være fokus på take-away.

– Jeg håber, at folk kommer med et tæppe og sætter sig på græsset ude foran med deres børn, eller ude på torvet, siger Sheila Lyngvild.

Hun har også planer om at tilbyde levering til virksomheder eller større fester som konfirmationer.

Iværksætter

Sheila Lyngvild er kusine til kendis, debattør og kunster Jim Lyngvild. Faktisk er hele familien iværksættere. Hendes morfar og mormor havde ishuset i Herstedøster, hvor de solgte is om sommeren og juletræer om vinteren.

– Jeg ved godt, man ikke kommer sovende til tingene. Jeg har de sidste to uger arbejdet 100 timer som sygeplejerske, samtidig med, at jeg har gjort butikken klar. Jeg er også alene med tre børn, fortæller Sheila Lyngvild, der dog skynder sig at tilføje, at hun har fået rigtig god hjælp fra en kusine og fra udlejeren af bygningen.

Hun håber, at forretningen kan blive et familieprojekt. Hendes datter, Cecilie Lyngvild, vil hjælpe med at passe butikken ved siden af sin HHX uddannelse.

Sheila har store ambitioner med donuts-forretningen.

– Vi vil gerne ende med at være Danmarks bedste donuts butik og at vi får flere butikker. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi kom til udlandet på et tidspunkt. Det bliver vi ved at have gode råvarer, god service og at have god dialog med kunderne og tage imod god konstruktiv kritik, siger hun.

Perfekt sted

Sheila Lyngvilds børn er født i Glostrup og hun har familie i området. Inden hun fandt lokalerne på Lilletorv var hun ude at kigge på lokaler flere andre steder. Men da hun så placeringen på Lilletorv, var hun sikker på, at det skulle være her, hun skulle åbne sin donutsbutik.

– Det er et fantastisk lille torv, det er nærmest som en lille landsby i Glostrup. Oasen har været rigtig søde til at hjælpe og komme med input. Folk i området har også været rigtig søde. De er helt nede på jorden, folk kommer forbi og spørger, hvad der skal være her, siger Sheila Lyngvild og nævner også nærheden til stationen og busserne som plusser ved placeringen.