Ejby sejrede i lokalopgør

Ejby IF 1968 anfører Nicklas Bøgelund lavede to mål i lokalopgøret. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Ejby IF 1968 havde noget at bevise, da de tirsdag tog imod Vallensbæk IF på hjemmebane, det blev derfor til en 4-2 sejr til værterne

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet skrev i sidste uge, startede sæsonen skidt for Ejby IF 1968 med et 0-9 nederlag til Skjold Birkerød i pokalturneringen. Tirsdag aften skulle det revancheres, da de spillede træningskamp mod Vallensbæk IF hjemme på J-Tech Arena. Vallensbæk IF spiller normalt i Sjællandsserien, mens Ejby spiller i serie 2, så der burde have været stor forskel på de to hold.

Det var dog spillerne fra Ejby IF, der var mest motiverede. Spillerne havde inden kampen fået at vide, at en god præstation kunne være forskellen på at være en del af start 11’eren i den nye sæson eller ej.

Ejby cheftræner Gert Nielsens taktik var klar, holdet skulle stå kompakt og turde spille fodbold. Ud over det havde han til dagens kamp skiftet om til 3-5-2. Det overraskede Vallensbæk.

– De stod kompakt og forsvarede sig godt, så de spillede, som man skal spille, når man møder et bedre hold, siger cheftræner fra Vallensbæk IF, Dennis Nordenbøl.

Hans hold formåede kun at score to gange, begge gange var det Nikolaj Sørensen, der udnyttede et straffespark.

I Vallensbæks ende var der til gengæld fart over feltet, og her lykkedes det hele fire gange at få bolden i mål. To gange var det anfører Nicklas Bøgelund, en gang Rasmus Larsen og en gang Temmi Vesterberg Nielsen.

I Ejby er man selvfølgelig stolte af sejren over det højere rangerende hold.

– Vi er mere end tilfredse, det er et Sjællandsserie-hold, som normalt bør være meget bedre end os, siger formand for Ejby IF, Per Colding.

I Vallensbæk tager cheftræner Dennis Nordenbøl nederlaget stille og roligt.

– Det var bare en træningskamp. Vi var 15 mand, inklusiv en 36-årig træner og to reservemålmænd, men vi bør stadig vinde over det, siger han.