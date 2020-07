Er du interesseret i at leve mere minimalistisk? Læs med

SPONSORERET INDHOLD: Det bliver mere og mere moderne at leve mere minimalistisk, og der er flere mennesker der oplever at få en større ro i deres liv på denne måde. Når du ikke har ligeså mange ting, så er der heller ikke den samme stress vedrørende de ting, fordi du har dem ikke i dit liv.

Det kan give et mere afslappende og roligt liv. Men hvordan går du lige i gang med det? Det er ikke sådan, at du lige kan lave det hele om fra den ene dag til den anden. Du kan dog tage det i små skridt, og vi kan hjælpe dig i gang.

Sorter i dit tøj

Tøj fylder en hel del for os mennesker, og mange af os har faktisk langt mere tøj, end vi behøver. Det kan også stresse en. En god måde at finde ud af, hvad du skal beholde, er at sige til dig selv, at alt det tøj, du må beholde, skal kunne være på et tøjstativ. Du skal også huske alt den plads, som du kommer til at spare væk, når du begynder at rode ud i dit tøj og alle dine sko. Du bestemmer selv, hvad du smider ud, men et råd kan være at tænke på, om den bluse gør dig glad. Gør den ikke, så behøver du den ikke.

Din boligindretning

Din boligindretning kan helt sikkert også gøres minimalistisk. Du har måske en masse pynteting og diverse ting til at stå, der bare har stået sådan i flere år. Det betyder faktisk ikke noget for dig, men det har bare altid været sådan. Hvorfor så beholde det? Sorter i det og fjern det, der ikke har værdi for dig. Sommetider kan det dog være ekstremt svært at smide nogle ting ud, der kan have symbolsk værdi, og så kan du sagtens beholde dem.